“كابسات 2024” يعرض التطورات الجديدة في مجال تكنولوجيا الوسائط والأقمار الاصطناعية 

يستعدّ المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية (كابسات) CABSAT لإطلاق نسخته الجديدة لعام 2024، واستقبال عدد كبير من المشاركين الذين سيحظون بفرص لتعرف أحدث التطورات والإنجازات في مجالات الإعلام والترفيه والتكنولوجيا عالميًا واستكشاف الإنجازات الجديدة في مجال تكنولوجيا الوسائط والأقمار الاصطناعية، ضمن فعاليات (كونغرس المحتوى) و(قمة سات إكسبو) لهذا العام، وذلك خلال المدة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

كونغرس المحتوى:

سيوفر (كونغرس المحتوى)، خلال هذه النسخة من معرض كابسات، منصة للمبتكرين الرقميين وقادة الصناعة ومبدعي المحتوى لمناقشة التوجهات والفرص والتحديات الجديدة، في ظلّ التطورات المستمرة التي يشهدها مجال صناعة المحتوى وتوزيعه.

وسيتطرق أيضًا إلى التوجهات الرئيسية لهذا القطاع، بما يشمل: نمو استهلاك محتوى OTT بنحو كبير، وذلك في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن 44.9% من مستخدمي الإنترنت في العالم سيلجؤون إلى استهلاك محتوى OTT في عام 2024.

ويُعدّ (OTT) اختصارًا لمصطلح (Over the Top)، وهو نموذج لتقديم المحتوى مباشرة للمشاهدين عبر الإنترنت دون الحاجة إلى اشتراكات تقليدية عبر الكابلات أو الأقمار الصناعية، ويوفر محتوى OTT للمستخدمين حرية كبيرة في اختيار ما يشاهدونه ومتى يشاهدونه وكيف يشاهدونه.

كما سيتناول (كونغرس المحتوى) من خلال مجموعة من الحلقات النقاشية والكلمات الرئيسية وورش العمل التفاعلية، وطلب تجارب الوسائط التفاعلية المتزايد، وإستراتيجيات تحقيق الأرباح عبر صناعة المحتوى، ومستقبل البث.

كما سيتناول البرنامج، على مدى يومين، موضوعات مهمة من خلال جلسات عدّة، منها جلسة بعنوان: “أهمية الذكاء الاصطناعي لصناعة الإعلام في منطقة الشرق الأوسط”، وجلسة أخرى بعنوان: “من الأكثر إبداعًا: الإنسان أم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى جلسة أخرى بعنوان: “شباك التذاكر العربي”، وغيرها.

وقال مانوج أبراهام ماثيو، مدير الاستوديوهات والفعاليات في شركة دبي للإعلام: “يسعدني أن أشارك في معرض كابسات 2024، الذي يجمع تحت مظلته فرصًا واعدة للابتكار والتعاون على حد سواء، حيث يوفر هذا الحدث منصة رائدة للمبتكرين ومبدعي المحتوى والموزعين لبحث أحدث التطورات في التكنولوجيا واستكشاف الاتجاهات التي ستؤثر في قطاع الإعلام والترفيه في المستقبل. وأتطلع، من خلال هذه النسخة المميزة من كابسات، إلى التواصل مع قادة الصناعة ومشاركة رؤيتي حول مشهد صناعة المحتوى”.

قمة (سات إكسبو):

توفر قمة (سات إكسبو) أيضًا منصةً رائدة للمهتمين بتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية وخبراء الاتصالات ومزودي خدمات الأقمار الاصطناعية لعرض حلولهم المتقدمة ومناقشة أحدث التطورات في اتصالات الأقمار الاصطناعية، إذ صُممت لعرض الابتكارات الرائدة التي تهدف إلى تحسين الاتصال وتوسيع نطاق التغطية وسدّ الفجوة الرقمية، والتي تشمل الأقمار الاصطناعية العالية الإنتاجية، وتقنيات الجيل التالي.

حجم سوق اتصالات الأقمار الصناعية الإقليمي يبلغ 3.35 مليارات دولار:

ستسلط مناقشات القمة الضوء على المجالات الرئيسية، مثل: أسواق المستخدم النهائي، والتكنولوجيا الناشئة والرؤى المالية والمحتوى التقني والتوجه الإقليمي، إذ يحمل هذا المؤتمر أهمية كبيرة لأصحاب المصلحة، لاسيما أنه من المتوقع أن ينمو سوق اتصالات الأقمار الاصطناعية في الشرق الأوسط من 3.35 مليارات دولار أمريكي في عام 2024 إلى 4.79 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2029، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7.40%.

ومن جهته، قال سانجاي راينا، المدير التنفيذي للإعلام والترفيه العالمي: “يشكّل معرض كابسات 2024 مساحة فريدة تتيح لأصحاب المصلحة وقادة الصناعة فرصة الاجتماع والتواصل وتمكّننا من تعرف أحدث التطورات والتوجهات في مجالات تكنولوجيا الوسائط والأقمار الاصطناعية. ونثق بأن مؤتمر هذا العام سيفتح الأبواب أمام الابتكارات ويدعم الشراكات الإستراتيجية التي ستغير القطاع بالكامل”.