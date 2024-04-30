فيفو تكشف عن هاتفها الجديد Vivo Y18e

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتفها الذكي الجديد Vivo Y18e من الفئة الاقتصادية بمواصفات مقبولة.

ويأتي الهاتف بهيكل مصنوع من البلاستيك مقاوم للغبار والماء بمعيار IP54، ويزن نحو 185 جرامًا. ويحتوي الهاتف على شاشة من نوع LCD قياسها 6.56 إنشات بدقة قدرها 1612 × 720 بكسلًا (أي +HD) ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا.

ويحمل هاتف Vivo Y18e كاميرا سيلفي بدقة قدرها 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة قياسها f/2.2، وتتكون الكاميرا الخلفية من كاميرا أساسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، مع كاميرا أخرى مساعدة وفلاش ليد.

ويعمل الهاتف بمعالج Helio G85 من ميدياتيك بنظام التشغيل FunTouch OS 14، المستند إلى أندرويد 14، ويُقدم الهاتف ذاكرة عشوائية نوعها ‏LPDDR4X وحجمها 4 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها 64 جيجابايت، كما يمكن زيادة مساحة التخزين عن طريق إدراج بطاقة microSD.

ويضم الهاتف بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 15 واطًا عبر منفذ USB 2.0. وفيما يتعلق بالاتصال، فإن الهاتف يدعم شبكات واي فاي وبلوتوث 5 وشبكات الجيل الرابع وموجات الراديو FM، وبه منفذ 3.5 ملم.

ويتوفر الهاتف بلونين هما الأخضر والأسود، ولم تؤكد الشركة حتى الآن سعر الهاتف أو موعد إطلاقه في الأسواق، لكن من المتوقع أن يكون سعره في حدود 100 دولار أمريكي، وسيصل السوق الهندية وغيرها من الأسواق الناشئة قريبًا.