إنفوبيب تطلق أول مركز بيانات لها في السعودية

أطلقت شركة (إنفوبيب) Infobip، الرائدة في منصات الاتصالات السحابية، أول مركز بيانات لها في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الخطوة الإستراتيجية لتؤكد التزام الشركة بدعم التحولات الرقمية الهائلة التي تشهدها المملكة والمنطقة حاليًا، وذلك من خلال تسهيل الاتصالات الرقمية المبسطة بين الشركات وعملائها عبر قنوات الاتصال المُفضلة لديهم.

وستتيح منصة (إنفوبيب) والبنية التحتية الخاصة بها للشركات في السعودية إمكانية التفاعل مع العملاء على امتداد جميع نقاط رحلة تواصلهم مع الشركات، بالإضافة إلى إتمام أعداد كبيرة من هذه التفاعلات الرقمية بسرعة عالية، وأوقات تأخير منخفضة، وبأفضل معدلات إتمام لهذه التفاعلات في فئتها.

وسيستضيف المركز البيانات ويعالجها داخل المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعنية بأمن البيانات ومنها: ISO 27001 و ISO 27017 وISO 27018. كما سيشتمل مركز البيانات على إمكانية إجراء تطويرات مستقبلية، وسيوفر مستويات عالية من المصداقية تلبي الاحتياجات المتنامية للشركات العاملة في القطاعات المختلفة.

ويضمن تأسيس أول مركز بيانات محلي لشركة (إنفوبيب) في المملكة أعلى مستويات أمن البيانات للشركات، كما يدعم قدرات الابتكار الرقمي للشركات المحلية ومؤسسات القطاع العام في السوق.

وتعليقًا على ذلك، قال أمسال كابيتانوفيتش، مدير شركة (إنفوبيب) في السعودية: “تشكل خيارات العملاء المفضلة والدائمة التغير مصدر إلهام رئيسيًا لنا ودافعًا كبيرًا لحرصنا على الارتقاء بتجربة تفاعل الشركات مع عملائها على الصعيد العالمي. لذلك يُعدّ إطلاق مركز البيانات في المملكة العربية السعودية إنجازًا مميزًا لنا في طريق نشر أدوات الاتصال والتفاعل الرقمي على نطاق واسع عالميًا، مما يمكّن الشركات من إحداث تحول في علاقاتها مع العملاء وتعزيز ولائهم”.

ومن جهته قال أنتي باموكوفيتش؛ رئيس الإيرادات الدولية في شركة (إنفوبيب): “يسلط استثمارنا في مركز البيانات الضوء على التزامنا الراسخ بالسوق السعودي، واهتمامنا بوضع أمن البيانات على رأس أولوياتنا”.

وأضاف: “لقد أصبح بمقدور الشركات في المملكة العربية السعودية الآن الوصول إلى محفظة واسعة من قنوات وحلول التفاعل مع العملاء، مما يمكنها من الارتقاء بتفاعلاتها الرقمية معهم ودفع عجلة نمو أعمالها”.

خدمات إنفوبيب في السعودية:

تقدم شركة (إنفوبيب) مجموعة من الخدمات في المملكة العربية السعودية، منها: البرمجيات المقدمة كخدمة (SaaS)، ومراكز الاتصال المقدمة كخدمة (CCaaS)، ومنصة الاتصال المقدمة كخدمة (CPaaS)، والحلول الصوتية.

وقد أظهر أحدث تقارير (إنفوبيب) حول توجهات خدمات التراسل السائدة وجود زيادة بنسبة تبلغ 40% في التفاعلات عبر منصة واتساب للأعمال في السعودية، مما يسلط الضوء على أهمية هذه المنصة كقناة مفضلة للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، فقد شهدت الشركة نموًا بنسبة تبلغ 50% في التفاعلات ضمن قطاعات التجزئة والتجارة الإلكترونية، ونموًا بنسبة تبلغ 30% في التفاعلات في قطاع التمويل بالمملكة.