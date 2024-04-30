السعودية تنضم إلى التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي

أعلن معالي الأستاذ فيصل الإبراهيم؛ وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، انضمام المملكة العربية السعودية إلى التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي، وقد جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي استضافته العاصمة الرياض برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقد شارك معاليه في الجلسة الختامية للاجتماع التي حملت عنوان: “تجديد النمو الاقتصادي“، وتحدث معاليه خلالها عن أهمية السلام للتقدم الاقتصادي، وأكد أن النزاع الأخير في الشرق الأوسط يؤثر بنحو كبير في التقدم الاقتصادي عالميًا وليس في المنطقة فقط.

وفي نهاية الجلسة أعلن معاليه انضمام المملكة إلى التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي، قائلًا: “نحن فخورون بالانضمام إلى التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي، وكذلك نحن متحمسون للعمل مع المنتدى على المبادرة الجديدة التي تُسمى (الذكاء الاصطناعي الشامل للنمو والتنمية)، فهذه إحدى الطرق التي ستدفع بها المملكة الحاجة إلى الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، ولكن يجب أيضًا تأكيد أن هذه التكنولوجيا شاملة لتحقيق النمو العالمي الأمثل”.

Saudi Arabia joins the @wef AI Global Alliance to launch the ‘Inclusive AI Coalition for Growth and Development’ – Minister of Economy and Planning HE @falibrahim announces at the World Economic Forum #SpecialMeeting24 in Riyadh pic.twitter.com/3nGccfSgt4 — وزارة الاقتصاد والتخطيط (@MEPSaudi) April 29, 2024

كما أكد معاليه خلال الجلسة أن التطور الاقتصادي للمملكة يتحرك بقوة كبيرة، وأن نمو الأنشطة غير النفطية واعد جدًا، موضحًا أن هناك مصادر جديدة تساهم في نمو القطاع غير النفطي، وقد أعطت المملكة تطوير البحث والابتكار وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا الأولوية، وأخيرًا ركزت بقوة في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وأشار معاليه إلى أن الحكومة السعودية تُعدّ واحدة من أكثر الحكومات نشاطًا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تنظر في الكثير من السياسات المتعلقة به وكذلك المشكلات، وتحاول إيجاد حلول لها بسرعة.

وأكد معاليه خلال الجلسة أيضًا أن المملكة تبحث دائمًا عن طرق جديدة لتحسين الإنتاجية؛ لأنها تريد أن يكون لديها قصة نمو اقتصادي قائم على الإنتاجية في كافة القطاعات وليس على مورد واحد فقط.

وقال معاليه: “في عام 2022 كانت المملكة أسرع اقتصاد نموًا في مجموعة العشرين، وزاد النمو غير النفطي بنسبة بلغت 5.9%، ولا يزال هذا الزخم مستمرًا حتى اليوم، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمونا غير النفطي نسبة قدرها 5% هذا العام، ونسبة قدرها 5.1% العام المقبل، وهذا مهم جدًا بالنسبة لنا”.

التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي:

أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي خلال شهر يناير الماضي (التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي) AI Governance Alliance، وذلك بهدف الربط بين روّاد الصناعة والحكومات والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني، ويهدف هذا التحالف إلى تعزيز نهج مسؤول عالميًا لتصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي وإطلاقها، مع التركيز في الشفافية والشمولية، وقد جاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي التي عُقدت في مدينة دافوس في سويسرا خلال يناير 2024.

يُعدّ هذا التحالف خطوة مهمة لضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بنحو مسؤول، وتتمثل أهدافه الرئيسية في:

دعم البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي: يعمل التحالف على تمويل البحوث المشتركة وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء.

يعمل التحالف على تمويل البحوث المشتركة وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء. وضع المبادئ التوجيهية الأخلاقية لتطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه: يسعى التحالف إلى ضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية، وتجنب مخاطرها المحتملة.

يسعى التحالف إلى ضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية، وتجنب مخاطرها المحتملة. تعزيز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي: يعمل التحالف على تسهيل التعاون بين الدول الأعضاء في مجال تبادل البيانات والأدوات والخبرات.

وقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي يوم أمس الموافق 29 من أبريل 2024، ومن أهم فوائد انضمامها إلى التحالف:

تعزيز قدرتها على البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي: ستتمكن المملكة من الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء الأخرى في هذا المجال.

ستتمكن المملكة من الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء الأخرى في هذا المجال. المساهمة في وضع المبادئ التوجيهية الأخلاقية لتطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه: ستتمكن المملكة من التعبير عن آرائها ومصالحها في هذا المجال.

ستتمكن المملكة من التعبير عن آرائها ومصالحها في هذا المجال. جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الذكاء الاصطناعي: ستصبح المملكة وجهة أكثر جاذبية للشركات التي تعمل في هذا المجال.

لذلك يُعدّ انضمام المملكة العربية السعودية إلى التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي خطوة مهمة نحو تعزيز مكانتها مركزًا رائدًا للابتكار في هذا المجال.