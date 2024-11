السعودية تنضم إلى التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي

أعلن معالي الأستاذ فيصل الإبراهيم؛ وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، انضمام المملكة العربية السعودية إلى التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي، وقد جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي استضافته العاصمة الرياض برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقد شارك معاليه في الجلسة الختامية للاجتماع التي حملت عنوان: “تجديد النمو الاقتصادي“، وتحدث معاليه خلالها عن أهمية السلام للتقدم الاقتصادي، وأكد أن النزاع الأخير في الشرق الأوسط يؤثر بنحو كبير في التقدم الاقتصادي عالميًا وليس في المنطقة فقط.

وفي نهاية الجلسة أعلن معاليه انضمام المملكة إلى التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي، قائلًا: “نحن فخورون بالانضمام إلى التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي، وكذلك نحن متحمسون للعمل مع المنتدى على المبادرة الجديدة التي تُسمى (الذكاء الاصطناعي الشامل للنمو والتنمية)، فهذه إحدى الطرق التي ستدفع بها المملكة الحاجة إلى الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، ولكن يجب أيضًا تأكيد أن هذه التكنولوجيا شاملة لتحقيق النمو العالمي الأمثل”.

Saudi Arabia joins the @wef AI Global Alliance to launch the ‘Inclusive AI Coalition for Growth and Development’ – Minister of Economy and Planning HE @falibrahim announces at the World Economic Forum #SpecialMeeting24 in Riyadh pic.twitter.com/3nGccfSgt4

— وزارة الاقتصاد والتخطيط (@MEPSaudi) April 29, 2024