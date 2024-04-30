إنستاجرام تعزز ظهور المحتوى من الحسابات الصغيرة

أعلنت منصة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو إنستاجرام المملوكة لشركة ميتا سلسلة من التغييرات الجديدة في نظام ترتيب المحتوى الخاص بها، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنوع وتقديم فرص متساوية لمنشئي المحتوى في الوصول إلى المستخدمين.

وقالت المنصة إنها تعتزم تغيير ترتيب المحتوى المعروض ليعطي الأولوية للمبدعين الصغار والمحتوى الأصلي، لمنحهم فرصة أكبر للانتشار، كما ستتضمن التغييرات إزالة المحتوى المُعاد نشره واستبدال المحتوى الأصلي به في التوصيات، وإضافة روابط للمحتوى المُعاد نشره لربط المستخدمين بالمنشئ الأصلي، وإزالة مجمعات المحتوى من التوصيات.

وأكدت إنستاغرام أنها تعمل على تحسين طريقة عرض التوصيات لتوفير تجربة مستخدم مميزة، حيث سيُعرض المحتوى المؤهل لجمهور محدد أولًا، ثم يُوسع النطاق تدريجياً استنادًا إلى تفاعل المستخدمين معه.

وفي الوقت الحالي، يتمتع المنشئ الأصلي أو الحساب الذي يعيد نشر المحتوى بخيار إزالة الإشارة إلى المحتوى الأصلي، لكن من المحتمل ألا تسمح إنستاجرام مستقبلًا بإزالته.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة أنها ستتخذ إجراءات أكثر صرامة بشأن المحتوى المُعاد نشره، حيث ستوصي فقط بالمحتوى الأصلي، وستضيف تسميات تشير إلى المنشئ الأصلي.

وستُطبق التغييرات الجديدة على الحسابات الساخرة أو الصفحات المخصصة لإعادة نشر محتوى المبدعين الآخرين. وتقول الشركة إنه في الأشهر المقبلة لن تظهر في التوصيات الحسابات التي تنشر على نحو متكرر محتوى غير مملوك لهم من مستخدمين آخرين، وفقًا لما ذكرته المنصة.