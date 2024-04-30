إطلاق متصفح Arc لنظام ويندوز 11

أطلقت شركة The Browser Company متصفح الويب الخاص بها Arc رسميًا لنظام التشغيل ويندوز 11، بعد أن حظي بإعجاب المستخدمين مع الإصدار الأول الذي كان متاحًا فقط لأجهزة ماك من آبل.

ويتميز هذا المتصفح بتصميمه غير الاعتيادي، إذ يعرض علامات التبويب على اليسار، ويوفر مزايا مثل المساحات والمجموعات لتنظيم عملية التصفح على نحو أفضل.

ويبرز الشريط الجانبي في Arc كأبرز العناصر الرئيسية في الواجهة، حيث توجد كافة علامات التبويب المفتوحة والصفحات المفضلة، كما يتيح المتصفح ميزة “المساحات Spaces” التي تسمح بتجميع التبويبات والصفحات المفضلة في مساحات منفصلة، مما يوفر تنظيمًا فعالًا لجلسات التصفح، والفصل بين التبويبات الخاصة بالعمل أو بمشاريع محددة عن بقية التبويبات.

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم Arc خيارات أخرى مثل العرض المقسم الذي يعرض تبويبين معًا في الشاشة في آن واحد، وميزة “النظرة الخاطفة Peek” التي تعرض معاينة للروابط دون فتحها، مما يعزز تجربة التصفح، كما يدعم المتصفح شاشات اللمس في الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز.

ويعد Arc أول متصفح حديث يستخدم لغة التصميم الجديدة في نظام ويندوز WinUI 3.0، مما يجعل شكل المتصفح متماشيًا تمامًا مع مظهر نظام ويندوز بشكل جميل ومتناسق، كما يستفيد المتصفح من تأثيرات Acrylic و Mica في النظام إلى جانب الزوايا الدائرية للنوافذ.

ومن الجدير بالذكر أن قرار إطلاق متصفح جديد لنظام التشغيل ويندوز في هذا الوقت يعكس رؤية الشركة المطورة في تحديث تجربة التصفح لتتلاءم مع متطلبات الإنترنت الحديثة واحتياجات المستخدمين عبر تقديم واجهة جديدة تختلف عن المتصفحات الأخرى.

ويُعد متصفح Arc أول برنامج متاح في نظام ويندوز مبني بلغة البرمجة “سويفت” الخاصة بشركة آبل، ويمكن للمستخدمين تحميل المتصفح مجانًا من الموقع الرسمي له.