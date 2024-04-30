أڤيڤا تطلق منصتها للاستقصاء الصناعي CONNECT في معرض هانوفر

اختارت (أڤيڤا) AVEVA، الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الصناعية التي تقود التحول الرقمي والاستدامة، معرض هانوفر للكشف عن منصة (CONNECT)، وهي أسرع منصة ذكاء اصطناعي نموًا في العالم، وتوفر رؤى موثوقة وقابلة للتنفيذ لصناع القرار في مختلف القطاعات.

تُمكن منصة (CONNECT) قادة الأعمال الصناعية من خلال منحهم فهمًا أعمق لأعمالهم والتوأمة الرقمية الذكية، التي توحد الرؤى عبر منظومتهم الصناعية لرفع مستوى الأداء وتحسين الكفاءة وتعظيم الاستدامة لزيادة عائد الاستثمار.

وتستند المنصة في عملها إلى برمجيات أڤيڤا الموثوقة وتجمع التطبيقات من مجموعة متنوعة من مزودي الخدمات الآخرين، مثل: شنايدر إلكتريك، وRIB، وETAP وغيرهم من الشركاء.

وتقدم منصة CONNECT خدمات البيانات والعرض المرئي للبيانات، وقدرات النمذجة والتحليل، وخدمات تطوير التطبيقات، بالإضافة إلى إدارة الخدمة والاستخدام، وذلك باعتبارها منصة رقمية مفتوحة ومحايدة تغطي دورة الحياة الصناعية بأكملها لحظيًا.

كما تجمع المنصة بين البيانات والتوأمة الرقمية والذكاء الاصطناعي الصناعي والخبرة العميقة في المجال ضمن تجربة واحدة. وبفضل اعتمادها على خدمة الحوسبة السحابية (Microsoft Azure) تمكن المنصة الصناعات بقدرات قابلة للتطوير يمكنها إتاحة مستويات جديدة من الاستدامة والكفاءة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في معرض هانوفر، صرّح كاسبر هيرتسبرغ؛ الرئيس التنفيذي لشركة أڤيڤا قائلًا: “إن الاقتصاد الصناعي المترابط سيسهم في تحقيق ثروة من المزايا المترتبة على التعاون العالمي عبر المنظومة الصناعية. وباعتبارها منصة الذكاء الصناعي الرائدة في العالم، تُمكن (CONNECT) الفرق الصناعية من خلال تحقيق فهم شامل لسلسلة القيمة وتحفيز الابتكار الآني على كل المستويات، إذ توفر هذه المنظومة الفريدة للبيانات، والمدعومة بتقنيات التحليل والذكاء الاصطناعي، كفاءة لا مثيل لها في بيئة واحدة سلسة تمكّن الفرق من العمل الهندسي بشكل أفضل وأكثر ذكاءً وربحية”.

وأضاف هيرتسبرغ: “تعمل منصة CONNECT على تسريع الموجة التالية من التحول الرقمي الصناعي (Industrial DX 2.0)، حيث تقوم هذه المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمشاركة وتوحيد بيانات الاستقصاء الصناعية في البنية السحابية لتعزيز الكفاءة والإنتاجية والاستدامة للشركات وشركائها وعملائها. كما تلبي احتياجات التحول الرقمي في الصناعة ابتداءً من تبسيط سير العمل إلى المراقبة والتحكم الآنيّ وتحسين التعاون من بُعد، وحتى تحسين أداء دورة الحياة الشاملة للأصول الصناعية”.

تمكين المنظومة الصناعية بمزايا مخصصة:

تمكن منصة (CONNECT) المؤسسات الصناعية من تحقيق أقصى استفادة من استثماراتها التكنولوجية في البنية السحابية من خلال الجمع بين الأصول البعيدة والتطبيقات من أڤيڤا ومصادر بيانات الطرف الثالث في منصة واحدة آمنة، مما يؤدي إلى إنشاء منظومة صناعية فريدة تمت معايرتها لتناسب أفضل الابتكارات الخلّاقة.

وبحسب الاستطلاع العالمي لمستقبل المنظومات الصناعية لعام 2023، الذي أجرته مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، قالت الغالبية العظمى – نسبة تصل ‘إلى 90% – من 1288 من كبار المسؤولين الصناعيين وقادة الأعمال إنهم يخططون للحفاظ على استثماراتهم في منظومات البيانات الفريدة الخاصة بهم أو تسريعها. وقد شمل استطلاع IDC صناع القرار في قطاعات الطاقة والبناء والتصنيع والعمليات الحكومية وغيرها من الصناعات حول العالم.

كيف تسهم منصة CONNECT في توفير نماذج صناعية جديدة؟

عملت شركة ZGlobal، وهي شركة استشارية مقرها كاليفورنيا، على إغلاق الفجوة بين الرؤى وتقليل الانبعاثات باستخدام الحلول السحابية لمشاركة البيانات عبر منصة (CONNECT)، بما يسهم في تبادل الأفكار والاستشارات لحظيًا عبر منظومة الطاقة الشمسية الخاصة بها. وشملت النتائج الملموسة تعزيز الشفافية لكل من الشركات وشركائها، وتوفير آلاف الدولارات، وتجنب آلاف الأطنان المترية من انبعاثات الكربون، وكل ذلك مع تمكين التحول إلى الطاقة النظيفة.

ويستخدم عشرات الآلاف منصة CONNECT شهريًا، حيث تشمل أبرز المنتجات المميزة في المنصة كل من: نظام AVEVA PI، وAVEVA Operations Control، وحلول الهندسة الموحدة AVEVA Unified Engineering، وإمكانات التحليل المتقدمة AVEVA Advanced Analytics، وإدارة معلومات الأصول AVEVA Asset Information Management، وRIB CostX، وغيرها.

كما تحقق منظومة (CONNECT) نموًا مستمرًا لتتضمن شراكات جديدة تشكل أساس سوق جديد للتطبيقات الصناعية. على سبيل المثال، تعمل أڤيڤا ومايكروسوفت على توحيد بيانات تنفيذ الإنتاج وبيانات تخطيط سلسلة التوريد في Microsoft Fabric باستخدام منصة CONNECT للاستقصاء الصناعي من أڤيڤا و Microsoft Cloud for Manufacturing.

وقال مات كيرنر، نائب الرئيس للأعمال التجارية في قطاع (Microsoft Cloud): “تربط منصة (CONNECT) بين التقنيات التشغيلية وتقنية المعلومات عبر إغلاق الفجوة بينهما، إذ تعمل على إدماج البيانات وتمكين المراقبة الآنية والاستفادة من إمكانات التحليل التنبؤي وضمان قابلية التوسع في البنية التحتية. وتمكّن تلك الحلول عملاءنا من تحسين عملياتهم وتعزيز الجودة والكفاءة في آن واحد”.