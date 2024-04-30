أفضل 5 بدائل لساعة جوجل Pixel Watch 2

تُعدّ ساعة Pixel Watch 2 من أبرز ساعات أندرويد المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي، وقد حصلت هذه الساعة على العديد من التحديثات مقارنةً بالجيل السابق، فقد تحسّن أداء الساعة بنحو كبير، بالإضافة إلى تحسين عمر البطارية وزيادة المستشعرات، وتحسين مزايا تتبع اللياقة البدنية.

ومع كل هذه التحديثات، ما زالت هناك العديد من ساعات أندرويد التي تتفوق على ساعات جوجل في الكثير من الجوانب، وقد تناسبك أكثر من ساعة جوجل، خاصةً إذا كنت تبحث عن ساعة تتمتع بطاريتها بالعمر الطويل، وتتضمن مزايا كثيرة لتتبع اللياقة البدنية، أو تبحث عن بديل يُباع بسعر يقل عن 300 دولار وهو سعر ساعة جوجل.

فإذا كنت تفكر في شراء ساعة جوجل Pixel Watch 2 لكنك لم تتخذ القرار النهائي بعد، يمكنك تعرّف مواصفات بعضٍ من أفضل ساعات أندرويد الذكية التي تُعدّ بديلًا قويًا لساعة جوجل، وسنذكر منها ما يلي:

1- ساعة سامسونج Galaxy Watch6 Classic:

تتفوق ساعة سامسونج Galaxy Watch6 Classic على ساعة جوجل Pixel Watch 2 بعدّة مزايا، فهي تحتوي على إطار مادي دوار يحيط بالشاشة يمكنك استخدامه للتنقل بين التطبيقات والعناصر المختلفة في الساعة بسهولة، وتتوفر بحجمين هما: 43 ملم و 47 ملم، وأما ساعة جوجل فتتوفر بمقاس واحد يبلغ 41 ملم.

تحتوي هذه الساعة على جميع المزايا الأساسية لتتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية، ومع أن ساعة جوجل تتضمن أيضًا مجموعة واسعة من هذه المزايا، فإن بعض المزايا المتقدمة في ساعة جوجل يحتاج الوصول إليها الاشتراك في خدمة Fitbit للياقة البدنية، وأما ساعة سامسونج فجميع مزاياها يمكن استخدامها مجانًا.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، تتفوق ساعة سامسونج على ساعة جوجل بعمر البطارية؛ إذ يمكن أن تستمر ساعة جوجل بالعمل مدة قدرها 24 ساعة مع تشغيل خاصية (التشغيل الدائم) Always On Display، وأما ساعة سامسونج فتستمر بالعمل مدة قدرها 30 ساعة مع تفعيل خاصية التشغيل الدائم.

وفيما يتعلق بالسعر، تُباع ساعة سامسونج بسعر يبدأ من 400 دولار، وهي أغلى قليلًا من ساعة جوجل.

ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بين كلتا الساعتين، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين ساعتي Pixel Watch 2 و Galaxy Watch6 Classic“.

2- ساعة OnePlus Watch 2:

تأتي ساعة OnePlus Watch 2 بحجم قدره 46 ملم، وتأتي ساعة Pixel Watch 2 بحجم واحد قدره 41 ملم وهي أكثر ملاءمة للأشخاص الذين يفضلون الساعات الذكية الصغيرة الحجم، وتناسب ساعة OnePlus Watch 2 أولئك الذين يفضلون الساعات الكبيرة الحجم.

بالإضافة إلى الفرق في الحجم الذي قد يجعلك تختار ساعة ون بلس بدلًا من ساعة جوجل، تتفوق ساعة ون بلس على ساعة جوجل بعمر البطارية، وهذه المزية قد تكون سببًا أساسيًا لاختيار ساعة ون بلس، فعلى عكس معظم الساعات الذكية التي توفر عمر بطارية يصل إلى يومين، يمكن لساعة OnePlus Watch 2 أن تستمر بالعمل مدة قدرها ثلاثة أيام بشحنة واحدة، وفي حال تفعيل وضع توفير الطاقة، يمكن أن تستمر هذه الساعة بالعمل مدة قدرها 12 يومًا.

وفيما يتعلق بالسعر، فإن كلتا الساعتين تُباعان بسعر قدره 300 دولار.

ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بين كلتا لساعتين يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين ساعتي OnePlus Watch 2 و Pixel Watch 2“.

3- ساعة TicWatch Pro 5:

TicWatch Pro 5 هي ساعة ذكية ممتازة، ومع أنها ليست مثالية للجميع، فقد تكون مناسبة لك أكثر من ساعة جوجل.

تعمل هذه الساعة بمعالج Snapdragon W5+ Gen 1، وهي سريعة جدًا وتمتاز بقوة الأداء، كما تمتاز بعمر بطارية قدره أربعة أيام، بالإضافة إلى المتانة العالية وجودة التصنيع، وتُباع ساعة TicWatch Pro 5 بسعر قدره 262 دولارًا وهي أرخص قليلًا من ساعة جوجل.

تتوفر هذه الساعة بحجم واحد فقط قدره 50 ملم وهي كبيرة جدًا، وليست مناسبة للأشخاص الذين يفضلون الساعات الصغيرة الحجم، كما أنها ليست مريحة جدًا في أثناء الارتداء مثل Pixel Watch 2 والساعات الأخرى في القائمة، ولا تتوفر بطراز يدعم اتصال LTE.

4- جهاز Fitbit Charge 6:

ليس بالضرورة اختيار ساعة ذكية عندما تبحث عن بدائل Pixel Watch 2؛ إذ تُعدّ أجهزة تتبع اللياقة البدنية بديلًا ممتازًا للساعات الذكية، فهي تتضمن معظم المزايا المتوفرة في الساعات، وفي الغالب تُباع بأسعار متوسطة.

يُعدّ جهاز تتبع اللياقة البدنية Fitbit Charge 6 من أبرز الأجهزة التي يمكنك التفكير فيها إذا كنت تبحث عن بديل لساعة Pixel Watch 2. ويتضمن هذا الجهاز مزايا Fitbit للياقة البدنية نفسها المتوفرة في ساعة Pixel Watch 2، وهذا يعني أنك ستحصل على التجربة نفسها في كلا الجهازين فيما يتعلق بتتبع اللياقة البدنية.

وفيما يتعلق بعمر البطارية فإن أجهزة تتبع اللياقة البدنية تمتاز عادةً بالعمر الطويل للبطارية، ويمكن لبطارية جهاز Fitbit Charge 6 أن تستمر بالعمل مدة تصل إلى أسبوعين.

يُباع جهاز Fitbit Charge 6 بسعر قدره 139 دولارًا، وهو أرخص بكثير من ساعة جوجل.

ولتتعرف المزيد عن مواصفات ومزايا هذا الجهاز، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لجهاز تتبع اللياقة البدنية Fitbit Charge 6“.

5- ساعة Garmin Vivoactive 5:

توفر شركة Garmin العديد من أجهزة تتبع اللياقة والساعات الذكية القوية التي تُعدّ بديلًا لساعة جوجل Pixel watch 2 لهواة تتبع اللياقة البدنية، ومن أحدث الساعات التي أطلقتها هذه الشركة Garmin Vivoactive 5.

تأتي ساعة Vivoactive 5 بحجم واحد يبلغ 42 ملم، وتحتوي على جميع مزايا تتبع المؤشرات الصحية، وتتبع اللياقة البدنية المتوفرة في معظم الساعات الذكية.

وفيما يتعلق بعمر البطارية تستمر بطارية ساعة Vivoactive 5 بالعمل لمدة قدرها 11 يومًا في وضع الساعة الذكية (Smartwatch mode)، ولمدة خمسة أيام فقط في وضع التشغيل الدائم للشاشة (always-on display mode)، وأما في وضع توفير البطارية (Battery Saver mode) فتستمر بالعمل لمدة تصل إلى 21 يومًا.

تُباع ساعة Garmin Vivoactive 5 بسعر يبلغ 300 دولار وهو السعر نفسه الذي تُباع به ساعة جوجل.