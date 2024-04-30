تتوفر حواسيب كروم بوك (Chromebook) بأشكال وأحجام مختلفة مع مستويات متفاوتة من الأداء والمزايا المتوفرة. ومن أبرز المزايا التي ينبغي البحث عنها في حواسيب كروم بوك الشاشة التي تعمل باللمس؛ لأنها تُسهّل استخدام التطبيقات المختلفة المثبتة في الحاسوب، كما تتيح لك التعامل مع حاسوبك المحمول كأنه جهاز لوحي، وهذا يمنحك طريقة إضافية للتفاعل مع حاسوبك المحمول غير لوحة التتبع ولوحة المفاتيح.

فإذا كنت تفكر في شراء واحد من حواسيب كروم بوك، ابحث عن طراز يضم شاشة تعمل باللمس ويمكنك اختيار واحد من القائمة التالية التي تضم 5 من أفضل حواسيب كروم بوك التي تضم شاشات تعمل باللمس:

1- حاسوب Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook Plus:

يمتاز حاسوب Lenovo IdeaPad Flex 5i بالأداء القوي فهو يعمل بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel i3-1315U) الذي يمتاز بقوة الأداء والكفاءة في استهلاك الطاقة، ويضم هذا الحاسوب وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Intel UHD)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 128 جيجابايت.

يضم حاسوب لينوفو IdeaPad Flex 5i شاشة تعمل باللمس بمقاس قدره 14 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، وبسطوع يبلغ 300 شمعة في المتر المربع.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، يمكن أن تستمر بطارية هذا الحاسوب بالعمل لمدة تصل إلى 10 ساعات.

يُباع حاسوب Lenovo IdeaPad Flex 5i بسعر قدره 499 دولارًا.

2- حاسوب Acer Chromebook Spin 311:

يمتاز حاسوب Acer Chromebook Spin 311 بحجمه الصغير وسعره المنخفض فهو يُباع بسعر قدره 225 دولارًا، ويندرج هذا الحاسوب ضمن فئة 2 في واحد ويُعدّ مناسبًا للطلاب وللأشخاص الذين يستخدمون حواسيب كروم بوك أول مرة.

يضم هذا الحاسوب شاشة تعمل باللمس بمقاس قدره 11.6 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 1366 × 768 بكسلًا، ويعمل بمعالج MediaTek MT8183 ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 4 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 64 جيجابايت وهو مناسب لأداء المهام اليومية السهلة والمتوسطة، مثل: تحرير المستندات، وتصفح الويب وبث مقاطع الفيديو.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، يمكن لبطارية هذا الحاسوب أن تستمر بالعمل مدة تزيد على 15 ساعة.

يُباع حاسوب Acer Chromebook Spin 311 بسعر قدره 225 دولارًا.

3- حاسوب Acer Chromebook Spin 714:

يضم حاسوب 714 Acer Chromebook Spin شاشة تعمل باللمس بقياس قدره 14 بوصة، وبدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، وبسطوع قدره 340 شمعة في المتر المربع.

يعمل هذا الحاسوب بالجيل الثالث عشر من معالج Intel Core i5-1335U، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Intel Iris X، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 256 جيجابايت.

يُعدّ هذا الحاسوب مناسبًا لأداء المهام المتوسطة واللعب بالألعاب غير الكثيفة، وفيما يتعلق بعمر البطارية، تستمر بطارية هذا الحاسوب بالعمل لمدة تصل إلى 10 ساعات.

يُباع حاسوب 714 Acer Chromebook Spin بسعر قدره 700 دولار.

4- حاسوب HP Dragonfly Pro Chromebook:

يُعدّ حاسوب HP Dragonfly Pro Chromebook من أقوى وأفضل الحواسيب المحمولة، ويُعدّ أفضل بديل لحاسوب MacBook Pro M3 يعمل بنظام التشغيل ChromeOS.

يضم هذا الحاسوب شاشة تعمل باللمس تأتي بقياس قدره 14 بوصة، وتمتاز بسطوع يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع، ويعمل هذا الحاسوب بمعالج (Intel Core i5-1235U)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 256 جيجابايت.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، تستمر بطارية هذا الحاسوب بالعمل لمدة قدرها 11 ساعة ونصف.

يُباع حاسوب HP Dragonfly Pro Chromebook بسعر قدره 1000 دولار.

5- حاسوب Asus Chromebook Flip CX5601:

إذا كنت تبحث عن حاسوب كروم بوك يضم شاشة كبيرة تعمل باللمس فاختر حاسوب Asus Chromebook Flip CX5601 الذي يضم شاشة بمقاس قدره 16 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، وبسطوع يصل إلى 300 شمعة في المتر المربع.

يعمل هذا الحاسوب بالجيل الثاني عشر من معالج (Intel Core i3 1215U) ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 128 جيجابايت.

يُباع حاسوب Asus Chromebook Flip CX5601 بسعر قدره 499 دولارًا.