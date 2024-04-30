أبرز إضافات Copilot لتسهيل إنجاز المهام 

تعزز إضافات Microsoft Copilot أداء روبوت الذكاء الاصطناعي؛ إذ تساعد هذه الإضافات في تسهيل مهام محددة قد تكون متعلقة بشراء المنتجات أو التخطيط للسفر وغير ذلك.

في الوقت الحالي، يتوفر عدد قليل من الإضافات المتاحة لروبوت Copilot التي تربط روبوت الدردشة بتطبيقات وخدمات أخرى؛ مما يسمح للمستخدمين بالعثور على الرحلات الجوية والمنتجات المناسبة لهم بسهولة عبر Copilot، وفي كل محادثة يمكن تفعيل ما يصل إلى ثلاث إضافات.

إليك كيفية تفعيل إضافات Copilot وأبرز الإضافات التي يمكنك استخدامها:

أولًا: كيفية تفعيل إضافات Copilot:

إذا كنت تستخدم Copilot في متصفح Microsoft Edge، انتقل إلى موقع Copilot، ثم انقر فوق زر (الإضافات) Plugins في الزاوية اليُمنى العلوية، وإذا كنت تستخدم تطبيق Copilot في هاتفك، فيمكنك الوصول إلى هذا الخيار من الزر الثلاثي النقاط في الزاوية اليمنى العلوية. وبعد تفعيل الإضافات التي تريدها، سيستخدمها Copilot تلقائيًا عند الإجابة عن الاستفسارات ذات الصلة.

ثانيًا: أبرز إضافات Copilot:

كما ذكرنا سابقًا، لا يتوفر في الوقت الحالي الكثير من الإضافات لروبوت Copilot، وسنذكر فيما يلي أبرز الإضافات المتاحة:

1- إضافة Klarna:

Klarna هي خدمة للدفع تتعامل مع الكثير من الشركات، وهذا يتيح لها الوصول إلى كمية كبيرة جدًا من المعلومات حول المنتجات المختلفة وأسعارها.

لذلك، عند تفعيل إضافة Klarna التابعة لهذه الخدمة، يمكنك البحث عن منتجات مختلفة ومقارنة الأسعار بسهولة، ومع كل توصية لمنتج معين، يضيف Copilot رابطًا إلى موقع Klarna الإلكتروني، حيث يمكنك شراء المنتج منه.

في الوقت الحالي، هذه الإضافة متاحة فقط في الولايات المتحدة. ولكن يمكن للمستخدمين الآخرين تفعيل إضافة Shop التي تعمل بطريقة مماثلة لإضافة Klarna، وتقترح منتجات مختلفة وتتيح لك شراءها.

2- إضافة Kayak:

إذا كنت تخطط لقضاء إجازة، فيمكن أن تساعدك إضافة Kayak في العثور على رحلات جوية وفنادق مناسبة لميزانيتك، وجميع ما تحتاج إليه للتخطيط لرحلتك، كما يمكن لهذه الإضافة أن تُوصي بالوجهات السياحية التي يمكنك زيارتها دون تجاوز ميزانيتك.

ويمكنك أن تطرح جميع الأسئلة التي تريدها عن الفنادق المختلفة وأسعارها في الدولة التي تريد السفر إليها، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالأنشطة التي يمكنك ممارستها في المدينة التي تود السفر إليها.

3- إضافة OpenTable:

يمكن أن تساعدك إضافة OpenTable في إجراء حجوزات في المطاعم الشهيرة. وبعد تفعيل هذه الإضافة يمكنك أن تطلب من Copilot اقتراح مطاعم بالقرب منك، ثم يستخدم Copilot هذه الإضافة لتقديم التوصيات مع إضافة رابط إلى موقع الويب الخاص بإضافة OpenTable لتتمكن من إجراء الحجز.

4- إضافة InstaCart:

إذا كنت تُعِد الطعام بنفسك، فيمكنك استخدام إضافة InstaCart للحصول على اقتراحات لوصفات جديدة، ومعرفة المكونات التي ستحتاج إليها، وطلبها عبر InstaCart.