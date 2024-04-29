DJI تطرح طائرتها المسيرة للمبتدئين Mini 4K

قدمت DJI طائرة مسيرة جديدة للسوق الأمريكية، وهي متاحة حاليًا حصريًا عبر أمازون، إذ طالبت الشركة لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية بإجراء تغيير من الدرجة الثانية على Mini 2 SE، مما يسمح لها برفع دقة كاميرا الطائرة المسيرة التي يقل وزنها عن 250 جرامًا من دقة قدرها 2.7K إلى دقة قدرها 4K.

وتعد الطائرة المسيرة الجديدة المسماة DJI Mini 4K بمنزلة نسخة محدثة من Mini 2 SE الصادرة في شهر فبراير من العام الماضي.

ويتعلق الاختلاف الوحيد بكاميرتها الأساسية القادرة الآن على تسجيل فيديوهات بدقة قدرها 4K بمعدل قدره 30 إطارًا في الثانية، إلى جانب تسجيل فيديوهات بدقة قدرها 2.7K بمعدل قدره 60 إطارًا في الثانية، مع زيادة معدلات بت الفيديو حتى 100 ميجابت في الثانية، مما يضمن جودة فيديو عليا في كلا الوضعين.

ووفقًا لإدراجها عبر أمازون، تظل المواصفات الأخرى للطائرة المسيرة الحديثة دون تغيير عن النموذج الصادر في 2023، ويشمل ذلك مزايا السلامة ووقت الرحلة وما إلى ذلك.

وعلاوة على ذلك، تتميز Mini 4K بتصميم Mini 2 SE نفسه، وهو تصميم يتميز بدوارات رباعية قابلة للطي وحامل كاميرا ثلاثي المحاور، كما أن وزنها يبلغ 248 جرامًا فقط، ولا تتطلب الطائرة المسيرة الجديدة تسجيلها لدى إدارة الطيران الفيدرالية.

ويعد الشيء الوحيد الذي يميز DJI Mini 4K عن Mini 2 SE هو الكاميرا الجديدة بدقة قدرها 4K Ultra HD.

وفي الوقت نفسه، فإن المزايا الأخرى الموجودة ضمن الطائرة المسيرة هي نفسها، ويشمل ذلك نقل الفيديو لمسافة قدرها 10 كيلومترات عبر DJI OcuSync 2.0، وأوضاع الطيران الذكية، وزمن الطيران لمدة تصل إلى 31 دقيقة، ومقاومة الرياح بسرعة قدرها 38 كم في الساعة (المستوى 5).

وتوجد أيضًا العديد من وظائف تسجيل اللقطات السريعة QuickShots، مثل Dronie و Rocket و Circle و Helix و Boomerang و Panorama. ويوفر تطبيق DJI برامج تعليمية للطيران والإقلاع والهبوط بنقرة واحدة.

وتباع Mini 4K الجديدة في ثلاث مجموعات عبر أمازون، وهي الإصدار الأساسي مع وحدة التحكم RC-N1C مقابل 300 دولار، والإصدار الذي يتضمن بطارية إضافية مقابل 348 دولارًا، وإصدار Fly More الذي يتضمن بطاريتين إضافيتين ومحور شحن مزدوج وحقيبة حمل مقابل 449 دولارًا.