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وزير الاتصالات السعودي يناقش مع رؤساء كبرى الشركات التقنية العالمية سبل نمو الاقتصاد الرقمي

29 أبريل 2024آخر تحديث: 29 أبريل 2024
دقيقة واحدة
وزير الاتصالات السعودي يناقش مع رؤساء كبرى الشركات التقنية العالمية سبل نمو الاقتصاد الرقمي

عقد معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من المسؤولين وقادة ورؤساء كبرى الشركات التقنية الرائدة والابتكارية العالمية، وذلك على هامش الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الرياض.

وناقش معاليه مع اللورد مايكل مينيلي؛ عمدة المركز المالي في لندن، توسيع الشراكات الدولية بين المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة في مجالات الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار.

واجتمع معاليه أيضًا مع الدكتور هيرواكي كيتانو؛ نائب الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي للتقنية في شركة سوني، لمناقشة توسيع الشراكة في مجالات التقنية والابتكار، وتعزيز القدرات البحثية في مجالات التصنيع والتقنيات.

كما اجتمع معاليه مع جان باسكال؛ الرئيس التنفيذي لشركة (Schneider Electric)، لمناقشة الشراكة في تقنيات أنظمة الطاقة والتوأم الرقمي وتعزيز الابتكار.

وناقش معاليه مع هيروشي ميكيتاني؛ المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة Rakuten، الشراكة في شبكات الوصول المفتوح للراديو (ORAN)، وتنمية المواهب السعودية، وكذلك الاستثمار في شبكات الجيل الخامس، وشبكات الجيل السادس.

ومن جانبه اجتمع المهندس هيثم العوهلي؛ نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، مع أيمن عزت؛ الرئيس التنفيذي لشركة Capgemini، لمناقشة التعاون المستقبلي ودور التقنية في تعزيز الابتكار.

وقد أكد معالي وزير الاتصالات السعودي خلال جلسة حوارية عُقدت على هامش المنتدى، أن المملكة العربية السعودية عقدت العديد من الشراكات مع الدول والمنظمات الدولية لشق طريقها نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي الشامل.

وقال معاليه خلال الجلسة: “نحن نمر الآن بمرحلة استثنائية، فنحن ننتقل من مرحلة الرقمنة إلى الذكاء الاصطناعي وربما لاحقًا ننتقل إلى ثورة الكوانتم، ومن المثير رؤية كيف يمكن للآلة والإنسان العيش معًا في هذا العصر من الذكاء الاصطناعي”. مشيرًا إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي سينقلنا من الثورة الصناعية إلى الذكاء الاصطناعي.

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29 أبريل 2024آخر تحديث: 29 أبريل 2024
دقيقة واحدة
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