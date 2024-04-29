وزير الاتصالات السعودي يناقش مع رؤساء كبرى الشركات التقنية العالمية سبل نمو الاقتصاد الرقمي

عقد معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من المسؤولين وقادة ورؤساء كبرى الشركات التقنية الرائدة والابتكارية العالمية، وذلك على هامش الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الرياض.

وناقش معاليه مع اللورد مايكل مينيلي؛ عمدة المركز المالي في لندن، توسيع الشراكات الدولية بين المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة في مجالات الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار.

اجتمع معالي @aalswaha اليوم مع اللورد مايكل مينيلي عمدة المركز المالي في لندن لمناقشة توسيع الشراكات الدولية بين المملكة والمملكة المتحدة في مجالات الاقتصاد الرقمي والفضاء ولابتكار.#الاجتماع_الخاص_بالرياض pic.twitter.com/EticlNcDpX — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) April 28, 2024

واجتمع معاليه أيضًا مع الدكتور هيرواكي كيتانو؛ نائب الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي للتقنية في شركة سوني، لمناقشة توسيع الشراكة في مجالات التقنية والابتكار، وتعزيز القدرات البحثية في مجالات التصنيع والتقنيات.

معالي @aalswaha يناقش مع نائب الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي للتقنية لشركة @sony الدكتور هيرواكي كيتانو، توسيع الشراكة في مجالات التقنية والابتكار وتعزيز القدرات البحثية في مجالات التصنيع والتقنيات.#الاجتماع_الخاص_بالرياض pic.twitter.com/ymFOOcN2eH — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) April 28, 2024

كما اجتمع معاليه مع جان باسكال؛ الرئيس التنفيذي لشركة (Schneider Electric)، لمناقشة الشراكة في تقنيات أنظمة الطاقة والتوأم الرقمي وتعزيز الابتكار.

معالي رئيس مجلس الإدارة @aalswaha يجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة @SchneiderElec، السيد جان باسكال، ضمن جلسات #اللقاء_الخاص_بالرياض لمناقشة الشراكة في تقنيات أنظمة الطاقة والتوأم الرقمي وتعزيز الابتكار. pic.twitter.com/7j5F4Lsmwq — مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (@KACST) April 28, 2024

وناقش معاليه مع هيروشي ميكيتاني؛ المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة Rakuten، الشراكة في شبكات الوصول المفتوح للراديو (ORAN)، وتنمية المواهب السعودية، وكذلك الاستثمار في شبكات الجيل الخامس، وشبكات الجيل السادس.

معالي @aalswaha يجتمع مع المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة Rakuten السيد Mickey (Hiroshi) Mikitani لمناقشة الشراكة في شبكات الوصول المفتوح للراديو (ORAN)، وتنمية المواهب السعودية، والاستثمار في شبكات الجيل الخامس والسادس.#الاجتماع_الخاص_بالرياض pic.twitter.com/iv589OebvT — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) April 28, 2024

ومن جانبه اجتمع المهندس هيثم العوهلي؛ نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، مع أيمن عزت؛ الرئيس التنفيذي لشركة Capgemini، لمناقشة التعاون المستقبلي ودور التقنية في تعزيز الابتكار.

معالي @halohali يجتمع خلال #الاجتماع_الخاص_بالرياض بالرئيس التنفيذي لشركة Capgemini لمناقشة التعاون المستقبلي ودور التقنية في تعزيز الابتكار. pic.twitter.com/zE0KgUyqRa — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) April 28, 2024

وقد أكد معالي وزير الاتصالات السعودي خلال جلسة حوارية عُقدت على هامش المنتدى، أن المملكة العربية السعودية عقدت العديد من الشراكات مع الدول والمنظمات الدولية لشق طريقها نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي الشامل.

وقال معاليه خلال الجلسة: “نحن نمر الآن بمرحلة استثنائية، فنحن ننتقل من مرحلة الرقمنة إلى الذكاء الاصطناعي وربما لاحقًا ننتقل إلى ثورة الكوانتم، ومن المثير رؤية كيف يمكن للآلة والإنسان العيش معًا في هذا العصر من الذكاء الاصطناعي”. مشيرًا إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي سينقلنا من الثورة الصناعية إلى الذكاء الاصطناعي.