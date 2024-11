وزير الاتصالات السعودي: المملكة تتجه نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي الشامل

شارك معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، في جلسة حوارية بعنوان: “الذكاء الاصطناعي، والإنتاجية والعمل.. هل يمكن الجمع بينهم؟”، عقدت على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض حاليًا ويستمر لمدة يومين.

وقال معاليه خلال الجلسة: “نحن نمر الآن بمرحلة استثنائية، فنحن ننتقل من مرحلة الرقمنة إلى الذكاء الاصطناعي وربما لاحقًا ننتقل إلى ثورة الكوانتم، ومن المثير رؤية كيف يمكن للآلة والإنسان العيش معًا في هذا العصر من الذكاء الاصطناعي”. مشيرًا إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي سينقلنا من الثورة الصناعية إلى الذكاء الاصطناعي.

