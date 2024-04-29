هواوي تقترب من التصنيع المحلي الكامل لهواتفها الذكية

تقترب شركة هواوي من الوصول إلى التصنيع المحلي الكامل لهواتفها الذكية في الصين، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

واستطاعت الشركة أن تجعل ما يزيد على 90% من مكونات سلسلة هواتفها الجديدة Pura 70 من صنع شركات صينية، وهو ما يشير إلى نجاح الشركة في التوطين شبه الكامل لتلك الصناعة في بلادها.

ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة Fomalhaut Techno Solutions البحثية اليابانية، فإن شركات صينية متعددة تورد المكونات الرئيسية المُستخدمة في هواتف هواوي Pura 70 الجديدة، ومنها شركات OFilm و Lens Technology و Goertek و Csun و Sunny Optical و BOE و Crystal-Optech.

وأما المكونات التي ما زالت معتمدة على الشركات الأجنبية خارج الصين فهي تشمل معالج Kirin 9010 والكاميرا الرئيسية في إصدار Pura 70 Ultra، ومع التقدم المتوقع في صناعة الرقاقات وتقنيات الكاميرا، من المرجح أن تتمكن هواوي من التصنيع المحلي الكامل لهواتفها مستقبلًا.

وبشكل عام، فإن معظم الهواتف الذكية تُصنع في الصين لعدة أسباب، من أهمها توفر الكثير من الموردين في البلاد، مما يلغي الحاجة إلى استيراد المكونات من الخارج.

وطرحت هواوي حديثًا هواتف Pura 70 الجديدة في السوق الصينية مع توقعات بتجاوز مبيعاتها 10 ملايين وحدة، كما استطاعت الشركة العودة مرة أخرى إلى تَصدّر مبيعات الهواتف الذكية في الصين في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، ومن المتوقع أن تتجاوز مبيعات هواتفها الذكية إجمالًا هذا العام نحو 50 مليون وحدة.