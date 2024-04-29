هواوي تطلق تلفاز Vision Smart Screen 4 SE

أطلقت شركة هواوي الصينية تلفازها الجديد Vision Smart Screen 4 SE الذي يقدم للمستهلكين العديد من المزايا مقابل سعر جيد.

ويأتي التلفاز الجديد بشاشة قياسها 55 و 65 و 75 إنشًا بدقة قدرها 4K مع حافات نحيفة لا يزيد سمكها على 1.5 ملم. ويدعم التلفاز تقنية Honghu Picture Quality التي تدعم عرض ما يصل إلى 10 مليارات لون، مما يضمن الحصول على تجربة مشاهدة ممتعة بألوان زاهية ودقيقة، إذ تُغطي الشاشة الطيف اللوني BT.709 كاملًا، كما يدعم التلفاز تقنية HDR وتقنية الدقة الفائقة لتحسين جودة العرض.

ويحمل تلفاز Vision Smart Screen 4 SE شريحة من تطوير هواوي تدعم عرض المحتوى بدقة قدرها 4K بمعدل قدره 120 إطارًا في الثانية، كما يضم التلفاز منفذ HDMI 2.1، الذي يساعد على تحسين وظائف الشاشة من خلال مزايا مثل ALLM وVRR، التي تُعد ضرورية لتحسين تجربة اللعب.

ويحتوي التلفاز على كاميرا بدقة قدرها 1080 بكسل تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة مكالمات الفيديو وألعاب الواقع المعزز، كما أن الكاميرا مزودة بفتحة عدسة قدرها F/2.2 ومستشعر كبير لتصوير الفيديو بجودة عالية حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ومن أجل الحماية والسلامة، فإن شاشة التلفاز حاصلة على شهادة TÜV Rheinland لحماية العين من الضوء الأزرق، مما يقلل إجهاد العين أثناء جلسات المشاهدة الطويلة.

ويعمل تلفاز Vision Smart Screen 4 SE بنظام HarmonyOS 4.2 من هواوي، الذي يركز على سهولة التفاعل مع المستخدم، إذ يقدم مزايا مثل التحكم الصوتي البعيد المدى.

وتوفر هواوي تلفازها الجديد في السوق الصينية بأسعار تتراوح بين 350 و 560 دولارًا أمريكيًا.