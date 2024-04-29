ميتا تقدم مكافأة مالية مقابل النشر ضمن ثردز

تتطلع ميتا إلى تعزيز التفاعل مع ثردز من خلال تقديم حوافز مالية لمنشئي المحتوى البارزين للنشر عبر المنصة، وذلك بعد ظهور الأرقام الحديثة التي أوضحت أن استخدام المنصة آخذ بالارتفاع في الولايات المتحدة.

ووفقًا للقطات الشاشة التي نشرها خبير وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا، فإن عملاقة التواصل الاجتماعي تقدم لبعض المبدعين البارزين في تطبيقاتها الأخرى ما يصل إلى 5000 دولار للنشر عبر ثردز أيضًا.

وفي حال حصول المنشور على أكثر من 10000 مشاهدة، فقد يكون منشئو المحتوى مؤهلين للحصول على تعويضات.

ويحصل بعض مستخدمي ثردز على عوائد مادية من خلال النشر المنتظم عبر المنصة، مع أن هذا العرض ليس متاحًا لهم، إذ توضح وثائق ميتا الإضافية أن مكافأة ثردز هي برنامج مكافأة على أساس الدعوة فقط.

وقالت الوثائق: “في حال كنت من المدعوين، فإنك تتلقى إشعارًا منبثقًا ودعوة تظهر في لوحة المعلومات الاحترافية عبر تطبيق إنستاجرام”، لذا فإن هذا العرض متاح فقط لمنشئي المحتوى الذين اختارتهم ميتا للمشاركة.

وقد يشمل المدعوون عددًا كبيرًا من منشئي المحتوى المشهورين الذين لم يحصلوا بعد على حساب ضمن ثردز.

وتعد الحوافز المالية بمنزلة التطور الحديث لحملة ميتا الترويجية لمنصة ثردز، وشهدت هذه الحملة عقد الشركة صفقات مع المشاهير والفرق الرياضية بصفتها وسيلة لتعزيز الاهتمام.

وأطلقت ميتا المرحلة الأولية من برنامج المكافآت الجديد هذا مع مستخدمين مختارين في وقت سابق من هذا الشهر، مع أنها زادت الآن مبالغ الدفع، إلى جانب زيادة عدد المشاهدات لكل مشاركة مطلوبة للتأهل.

وتأمل ميتا أن تساعد المكافآت المالية في تعزيز زخم نمو ثردز، إذ ذكرت الشركة سابقًا أن منصة ثردز اكتسبت 20 مليون مستخدم منذ شهر فبراير، مما رفع إجمالي عدد المستخدمين النشطين شهريًا إلى 150 مليونًا.

ويعد الرقم ملحوظًا، مع أنه لا يزال بعيدًا عن عدد مستخدمي منصة إكس النشطين شهريًا في الوقت الحالي البالغ قدره 550 مليونًا.