معمارية الجيل القادم AMD RDNA 4 ستعتمد على ذاكرة GDDR6

ما زالت الشائعات تلاحق معمارية RDNA 4، وآخرها أن AMD لن تستبدل وحدات معالجة الرسوم المستندة إلى معمارية RDNA 4 بوحدات معالجة الرسوم من الفئة العليا المستندة إلى معمارية RDNA 3.

ويبدو أن خطة AMD تكمن في التركيز على سوق البطاقات الرسومية من الفئة المتوسطة والمنخفضة مع هذه المعمارية، ولكن الشركة لم تؤكد هذا الأمر بعد. و يبدو أن كل شائعة من الشائعات الجديدة بخصوص وحدات معالجة الرسوم من الجيل القادم تشير إلى أن معمارية RDNA 4 لن تتوجه إلى سوق البطاقات الرسومية من الفئة العليا.

وهناك شائعة أخرى قادمة من حساب Kepler على منصة X، تعزز فكرة عدم استخدام الشركة ذاكرة GDDR7 في معمارية RDNA 4، بل إنها ستستخدم ذاكرة GDDR6 البطيئة، بسرعة تصل إلى 18 جيجابت/ الثانية، وهي موجودة حاليًا في بعض وحدات معالجة الرسوم من AMD.

وبالنظر إلى الشائعات المنتشرة، فإن استخدام ذاكرة GDDR6 الأقل تكلفة بدلًا من ذاكرة GDDR7 الباهظة الثمن أمر منطقي، إذ إن زيادة قدرها 20 دولارًا قد تؤثر في قرار المشتري إذا كانت AMD ترغب في استهداف اللاعبين باستخدام وحدات لمعالجة الرسوم من الفئة المتوسطة والمنخفضة.

ومن المحتمل ألّا يهتم المشترون كثيرًا بنوع الذاكرة المستخدمة في وحدة معالجة الرسوم ويريدون فقط أداءً جيدًا بسعر معقول، ومن المحتمل أيضًا أن تكون شركة AMD قد أحرزت بعض التطورات في ذاكرة التخزين المخبأة (Infinity Cache) في وحدة معالجة الرسوم التي تزيد عرض النطاق الترددي. ولذلك من الناحية النظرية، يمكن أن تعمل بطاقات الجيل القادم بأداء جيد دون حاجة إلى استخدام ذاكرة GDDR7 الفائقة السرعة.