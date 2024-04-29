مرسيدس لن تتبنى الجيل القادم من آبل كار بلاي

قالت مرسيدس إنه ليس لديها أي خطط لتبني نسخة الجيل القادم من كار بلاي، ولن تسمح شركة صناعة السيارات الألمانية لمنصة آبل بالسيطرة على جميع الشاشات داخل سياراتها.

وأوضحت الشركة أن هناك حاجة إلى معمارية برمجية شاملة لتلبية احتياجات العملاء الذين يبحثون عن تجربة تكنولوجية فضلى من سياراتهم.

وعندما أعلنت آبل الجيل القادم من كار بلاي في مؤتمر WWDC 2022، عرضت قائمة بشركات صناعة السيارات المعتمدة لهذه المنصة، وكانت مرسيدس مدرجة في تلك القائمة، مع أنه أصبح من الواضح الآن أن خططها قد تغيرت.

ويتوسع الجيل القادم من كار بلاي إلى ما هو أبعد من شاشة اللمس المركزية ليشمل أيضًا شاشات إضافية، مثل شاشة المقاييس.

وأشارت آبل إلى رغبتها في التحكم في الوظائف الأساسية للمركبة، بالإضافة إلى عداد السرعة وعداد المسافات.

ولم يظهر الجيل القادم من كار بلاي في أي نماذج إنتاجية منذ ذلك الحين. وقالت الشركة في العام الماضي إن بورش وأستون مارتن ستكونان من بين الشركات الأولى التي تتبنى العرض الغامر الجديد.

ولا يبدو أن مرسيدس في عجلة من أمرها لاتباع نظيراتها من السيارات الفاخرة في السماح لشركة آبل بالسيطرة على تجربة السيارة لعملائها.

وتعمل مرسيدس مع المنافس الرئيسي لشركة آبل، جوجل، في تصميم ميزة ملاحية جديدة تعتمد على خرائط جوجل. ويعد الفرق الرئيسي هو أن فريق مرسيدس الهندسي يشارك في هذه العملية.

وتركز الشركة على نظامها التشغيلي المفترض أن يبدأ ظهوره أول مرة في العام المقبل.

ولا تزال مرسيدس ترى قيمة في تقديم مثل هذه المنصات لعملائها، وليس لديها خطط لاستبعاد استخدامها، مع أن بعض شركات صناعة السيارات قد ابتعدت عنها.

واتخذت جنرال موتورز في العام الماضي خطوة مثيرة للجدل بحظر آبل كار بلاي وأندرويد أوتو في تشكيلتها القادمة من السيارات الكهربائية، بحجة أن الشركة يمكنها أن توفر تجربة برمجية شاملة مقارنةً بتلك الموجودة عبر هاتف شخص ما.

وقالت مرسيدس: “لا نستطيع أن نقول للعميل إننا لن نسمح لك باستخدام آبل كار بلاي إذا كان هذا هو خياره، لذلك لدينا آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ويستطيع العميل التبديل بين المنصتين لبعض الوظائف إذ كان يشعر براحة كبرى تجاه ذلك”.

وكررت الشركة موقفها بأن الجيل القادم من آبل كار بلاي يعد طموحًا للغاية ويتجاوز الحدود بوجهة نظرها، وأكدت مرسيدس عدم تخليها عن شاشة الركاب بأكملها لصالح أي منصة.