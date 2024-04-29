أطلقت شركة موتورولا قبل مدة قصيرة هواتفها الرائدة Edge 50، والطراز الأبرز هو Edge 50 Ultra الذي يأتي بسعة قدرها 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ويعمل بواحد من أفضل المعالجات الحديثة، ويتضمن نظام كاميرا متطورًا ومجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التصميم الأنيق والشاشة العالية الدقة والسطوع.

وفيما يلي، سنقدم مراجعة شاملة لهاتف موتورولا Edge 50 Ultra الجديد لتتعرف مواصفاته وأبرز مزاياه:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف موتورولا Edge 50 Ultra بتصميم أنيق، والجانب الأكثر غرابة في تصميمه هو أنه يضم جهة خلفية من الخشب وقد أطلقت موتورولا على هذا التصميم اسم Nordic Wood، وتقدم موتورولا أيضًا الهاتف مع خلفية مغطاة بطبقة من الجلد النباتي للطرز المتوفرة باللونين (الرمادي) Forest Gray أو (البرتقالي) Peach Fuzz.

يمتاز هذا الهاتف بأنه خفيف الوزن؛ إذ يبلغ وزنه 197 جرامًا، لكنه سميك ويبلغ سُمكه 8.6 ملم، ويضم إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، وهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

يضم هذا الهاتف شاشة بمقاس قدره 6.7 بوصات، وهي محمية بطبقة زجاجية من نوع (Corning Gorilla Glass Victus)، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، كما تدعم تقنية (+HDR10).

تأتي شاشة Edge 50 Ultra من نوع (P-OLED) وتمتاز بدقة قدرها 1220 × 2712 بكسلًا، وبكثافة قدرها 446 بكسلًا في البوصة الواحدة، وبسطوع يصل أقصاه إلى 2500 شمعة في المتر المربع.

الكاميرا:

يضم هاتف موتورولا Edge 50 Ultra نظام كاميرا متطورًا؛ إذ يأتي هذا الهاتف مع كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: واسعة وتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.6، وتدعم التثبيت البصري (OIS)

العدسة الثانية: مقرّبة وتأتي بدقة قدرها 64 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3x.

العدسة الثالثة: فائقة الاتساع وتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0.

الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.9.

تدعم الكاميرات الخلفية والأمامية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية. ويمكن لكاميرات هذا الهاتف التقاط صور واضحة وعالية الجودة وتتضمن الكثير من التفاصيل في ظروف الإضاءة المختلفة،

أضافت موتورولا مزايا ذكاء اصطناعي تساعد في تحسين جودة الصور التي يُنتجها هاتف Edge 50 Ultra، مثل: Adaptive Stabilization و Auto Focus Tracking و Action Shot و Long Exposure، وتستخدم الكاميرا نظام التركيز التلقائي بالليزر ومستشعرًا يساعد في التعريض وتوازن اللون الأبيض التلقائي واكتشاف الوميض لضمان الحصول على صور عالية الجودة.

المعالج والأداء:

من أهم المزايا التي يتمتع بها هاتف موتورولا Edge 50 Ultra أنه يعمل بواحد من أحدث وأفضل المعالجات من كوالكوم، وهو معالج Snapdragon 8s Gen 3 الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر. ويمتاز هذا المعالج بقوة الأداء والسرعة في معالجة المهام، ولكنه أقل قوة من معالج Snapdragon 8 Gen 3.

يتوفر هذا الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 12 أو 16 جيجابايت، ويتوفر أيضًا بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

يعمل Motorola Edge 50 Ultra بنظام التشغيل أندرويد 14، وواجهة المستخدم Hello UI من موتورولا، وسيحصل هذا الهاتف على تحديثات لنظام أندرويد لمدة قدرها ثلاث سنوات، وتحديثات أمنية لمدة قدرها أربع سنوات.

أضافت موتورولا بعض مزايا الذكاء الاصطناعي إلى واجهة المستخدم لتعزيز تجربة استخدام هواتفها، ومنها: مزية إنشاء الخلفيات بالذكاء الاصطناعي.

البطارية والشحن:

تهتم شركة موتورولا كثيرًا بتعزيز سرعات الشحن في هواتفها الرائدة، ويمكن رؤية ذلك في جميع طرز سلسلة Edge 50 الجديدة؛ إذ يدعم طراز Edge 50 Ultra الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 125 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 10 واط. ويحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلّي أمبير في الساعة، ويمكن شحنه بالكامل خلال مدة قدرها 23 دقيقة.

السعر:

يُباع هاتف موتورولا Edge 50 Ultra بسعر يبدأ من 1000 دولار.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف موتورولا Edge 50 Ultra الجديد:

Motorola Edge 50 Ultra المعالج معالج كوالكوم ( Snapdragon 8s Gen 3 ) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (P-OLED) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 4500 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الرمادي، والبيج، والبرتقالي. نظام التشغيل أندرويد 14. الوزن 197 جرامًا. السعر يبدأ من 1000 دولار.