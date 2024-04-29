خطوة جديدة لتعزيز المبادئ الأخلاقية في تطوير الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة (في إف إس جلوبال) VFS Global؛ الشركة الرائدة والمتخصصة في خدمات التكنولوجيا والاستعانة بمصادر خارجية للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، توقيع اتفاقية شراكة مع (معهد الذكاء الاصطناعي المسؤول) Responsible AI Institute، وهو عبارة عن منظمة مرموقة غير ربحية تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها، وتكرس جهودها لتعزيز ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤولة ضمن المؤسسات.

ومن خلال هذه الشراكة، ستستفيد شركة (في إف إس جلوبال) من خبرة (معهد الذكاء الاصطناعي المسؤول) في معالجة التحديات الأخلاقية والقانونية للذكاء الاصطناعي وخصوصية البيانات، مما يضمن تطوير حلول الذكاء الاصطناعي الآمنة والأخلاقية والمتوافقة مع الاحتياجات التشغيلية لمعالجة التأشيرات.

وستتيح هذه الشراكة الابتكار التكنولوجي المستمر، مما يضمن أن تقدم (في إف إس جلوبال) المزيد من الراحة للعملاء مع تقديم خدمات تأشيرات وخدمات حكومية آمنة ومسؤولة في جميع أنحاء العالم. وسيؤدي هذا الابتكار إلى تعزيز الدور الذي تؤديه (VFS Global) في ربط الأفراد والدول بأمان، ودعم التجارة والسياحة والتعليم والمهارات عالميًا.

ستطور شركة (في إف إس جلوبال) حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بما يتوافق بنحو صارم مع احتياجات ولوائح حكومات عملائها. وسيمنح هذا الجهد التعاوني الثقة لهذه الحكومات بأن جميع التطورات ستُجرى بشفافية وتحت إطار تنظيمي واضح، بالإضافة إلى كونها مصممة خصوصًا لتلبية احتياجاتها المحددة.

كما ستطور (في إف إس جلوبال) جميع حلول الذكاء الاصطناعي داخل مراكز التطوير المتقدمة التابعة لها حصرًا، والموجودة في مومباي ودبي وبرلين. وستكون هذه المراكز بمنزلة منصات للعمل المشترك، حيث ستتعاون الشركة بنحو وثيق مع عملائها من الحكومات لتصميم حلول تعزز من كفاءة وأمن وإجراءات معالجة التأشيرات، فضلًا عن تعزيز تجربة المستخدم.

وسيضمن هذا النهج احتفاظ (في إف إس جلوبال) بالملكية والتحكم الكامل، مما يتيح لها تنفيذ أعلى معايير الأمن والحماية. وستُصمم كل حل على نحو دقيق مع ضوابط صارمة للحماية والأمن بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مما يضمن الامتثال للأطر التنظيمية المحلية والدولية. وسيُنفذ أي تطوير إضافي وفقًا لسرعة وجاهزية العملاء من الحكومات المتعاملة، مما يضمن أن تتوافق كل خطوة مع متطلباتها المحددة وجداولها الزمنية.

وتعليقًا على هذه الخطوة، قال زوبين كاركاريا؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (VFS Global): “يعكس تحالفنا مع معهد الذكاء الاصطناعي المسؤول التزامنا بتطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي. لطالما كنا في طليعة الابتكار التكنولوجي، لذلك نحن ملتزمون بضمان توفير الأمن والشفافية والامتثال الصارم للأطر التنظيمية للحكومات المتعاملة معنا، وتؤكد هذه الشراكة عزمنا على الريادة في تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة”.

ومن جهتها، قالت أليسا لوفافر شكوباك؛ رئيسة قسم الشراكات العالمية والنمو في معهد الذكاء الاصطناعي المسؤول: “إن سجل الإنجازات الحافل لشركة (VFS Global) ورؤيتها العالمية، يجعل منها شريكًا لا غنى عنه في تعزيز جهودنا لتسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الصالح العام”.

وتُظهر إستراتيجية الذكاء الاصطناعي التي تتبناها شركة (في إف إس جلوبال) التزامها بالابتكار في قطاعات التأشيرات والهوية وخدمات المواطنين، وتلبية الاحتياجات المتطورة للحكومات المتعاملة معها، وضمان ثقتهم واعتمادهم على مساعيها في تطوير الذكاء الاصطناعي.