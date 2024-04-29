فايننشال تايمز توقع اتفاقية ترخيص مع OpenAI

أبرمت فايننشال تايمز صفقة مع OpenAI لترخيص محتواها من أجل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على المحتوى المؤرشف للصحيفة، وهي أحدث مؤسسة إخبارية تعمل مع شركة الذكاء الاصطناعي المدعومة من مايكروسوفت.

وكتبت الصحيفة في بيان صحفي أن مستخدمي ChatGPT يشاهدون ملخصات واقتباسات وروابط لمقالاتها. وتُنسب أي مطالبة تعيد معلومات من الصحيفة إلى المنشور.

وتعمل OpenAI في المقابل مع المؤسسة الإخبارية لتطوير منتجات جديدة للذكاء الاصطناعي. وتستخدم فايننشال تايمز منتجات OpenAI، قائلة إنها من عملاء ChatGPT Enterprise.

وفي الشهر الماضي، أصدرت صحيفة فايننشال تايمز وظيفة بحث تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي في النسخة التجريبية، مدعومة بالنموذج اللغوي الكبير Claude الذي طورته أنثروبيك.

وتتيح وظيفة البحث Ask FT للمشتركين العثور على المعلومات عبر مقالات المنشور.

وقال جون ريدنج، الرئيس التنفيذي لمجموعة فايننشال تايمز، إن الصحيفة تواصل الالتزام بالصحافة الإنسانية حتى مع شراكة الشركة مع OpenAI.

وأضاف ريدنج: “من الصحيح أن منصات الذكاء الاصطناعي تدفع للناشرين مقابل استخدام موادهم، ومن الواضح أنه من مصلحة المستخدمين أن تحتوي هذه المنتجات مصادر موثوقة”.

وأبرمت OpenAI عدة صفقات مع مؤسسات إخبارية لترخيص المحتوى لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

ووقعت أكسل سبرينغر Axel Springer، التي تنشر Business Insider و Politico، والمجلات الأوروبية Bild و Welt، اتفاقية مماثلة مع OpenAI لسحب البيانات من مقالاتها.

وتسمح وكالة أسوشيتد برس أيضًا لشركة OpenAI بتدريب نماذجها على بياناتها.

ويقال إن OpenAI تقدم ما بين مليون دولار و 5 ملايين دولار لترخيص المحتوى من المنشورات، وهو أقل بكثير مما تقدمه شركات أخرى، مثل آبل.

ولدى المؤسسات الإخبارية الأخرى علاقة مختلفة كثيرًا مع OpenAI، إذ رفعت صحيفة نيويورك تايمز دعوى قضائية في شهر ديسمبر 2023 على OpenAI ومايكروسوفت بسبب انتهاك حقوق التأليف، زاعمة أن ChatGPT ينتج محتوى الصحيفة حرفيًا.

ورفعت The Intercept و Raw Story و AlterNet دعوى قضائية منفصلة على OpenAI ومايكروسوفت بادعاءات مماثلة في شهر فبراير.