جوجل ترفض أكثر من مليوني تطبيق أندرويد خطير

منعت جوجل نشر أكثر من مليوني تطبيق أندرويد عبر متجرها الإلكتروني بعد العثور على انتهاكات مختلفة للسياسة قد تهدد أمان المستخدم.

وبالإضافة إلى ذلك، أفادت عملاقة البحث أنها حظرت 333000 حساب عبر متجرها الإلكتروني حملت برامج ضارة أو تطبيقات احتيالية أو شاركت في انتهاكات خطيرة متكررة للسياسة.

وللمقارنة، في عام 2022، حظرت جوجل مقدار 1.5 مليون تطبيق ضار وعلقت مقدار 173 ألف حساب مطور بسبب انتهاكات جسيمة لسياسات المتجر.

وكان الحظر في العام الماضي جزءًا من جهود جوجل لحماية متجر تطبيقات أندرويد الرسمي الذي يستخدمه مليارات الأشخاص للحصول على البرامج.

ويستند هذا الجهد إلى ما تسميه جوجل بمبادئ SAFE، أي حماية المستخدمين، والدفاع عن المطورين، وتعزيز الابتكار المسؤول، وتطوير دفاعات المنصة.

وعززت جوجل قدراتها فيما يتعلق بعمليات الإرسال الضارة وإزالة المحتوى الخطير المتوفر عبر متجرها للتطبيقات من خلال مبادرات المراجعة والأمان المقدمة سابقًا، ويشمل ذلك:

عملية صارمة لتسجيل المطورين والتحقق من الهوية. تقديم مراجعات وشارات أمنية مستقلة لتطبيقات VPN. إضافة المسح في الوقت الحقيقي لمنع تنفيذ البرامج الضارة. تقوية البرامج الثابتة لزيادة صعوبة استغلال العيوب على مستوى النظام. توسيع فهرس أدوات تطوير البرامج لمساعدة المطورين في اختيار مجموعات أدوات تطوير برامج آمنة لمشاريعهم.

وبالإضافة إلى حظر ما يقرب من 2.3 مليون تطبيق وتعليق مقدار 333000 ناشر مخالف، رفضت جوجل أو عالجت مقدار 200000 طلب تطبيق يطلب الوصول إلى أذونات محفوفة بالمخاطر، مثل محتوى الرسائل القصيرة وبيانات الموقع في الخلفية دون سبب وجيه.

وعقدت جوجل شراكة مع 31 من موفري أدوات تطوير البرامج لضمان جمع قدر ضئيل من المعلومات الحساسة ومشاركتها من الأجهزة المتضمنة تطبيقات تستخدم أدوات تطوير البرامج.

وتقول عملاقة البحث إن هذه المبادرة تؤثر مباشرًا في 790 ألف تطبيق متاح عبر متجرها للتطبيقات، وهو ما يترجم إلى عشرات الملايين من المستخدمين أو ربما أكثر.

وعثر الباحثون في الشهر الماضي على عشرات التطبيقات المجانية عبر متجر جوجل للتطبيقات التي تستخدم أدوات تطوير برامج ضارة لتحقيق الدخل.

وتساعد الجهود التي تبذلها جوجل لمعالجة المشكلة في صعوبة تسلل البرامج الضارة إلى المتجر وإبقائها غير مكتشفة لمدة طويلة.

وتنصح جوجل مستخدمي أندرويد بالحصول على التطبيقات من متجر أندرويد الرسمي فقط، وتجنب تثبيت البرامج من متاجر خارجية.