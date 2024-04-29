تيك توك تختبر صورًا رمزية رقمية بالذكاء الاصطناعي

تحاول تيك توك تجربة تكامل آخر للذكاء الاصطناعي، إذ تطالب المنصة الآن بعض المستخدمين بتجربة الميزة المسماة AI-moji، التي تتيح لك مسح وجهك من أجل إنشاء صورة رمزية كرتونية لملصقاتك في التطبيق.

ووفقًا للقطات الشاشة التي نشرها خبير وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا، فإن المنصة تطالب الآن بعض المستخدمين بإنشاء AI-moji.

ويبدو أن بعض المستخدمين تمكنوا من الوصول إلى هذا الخيار لمدة من الوقت، مع أن تيك توك تطرحه الآن في مناطق إضافية.

وبعد النقر على مطالبة “البدء”، فإن تيك توك تنقلك خلال عملية المسح الضوئي لوجهك من أجل إنشاء شخصيتك الرقمية.

ويمكنك بعد ذلك استخدام أشكال مختلفة من هذا التصوير للتفاعل مع القصص والرسائل، إلى جانب استخدامها بصفتها ملصقات في الدردشات.

وتشبه AI-moji ملصقات الصور الرمزية الموجودة في ميتا عبر واتساب وإنستاجرام وفيسبوك، أو مثل Bitmoji من سناب شات، مع أنها من المفترض أنها مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويبدو أن استخدام تيك توك للذكاء الاصطناعي هو مجرد إشارة إلى التكنولوجيا الرائجة في الوقت الحالي، إذ لا توجد اختلافات كثيرة عن الخيارات الأخرى المذكورة أعلاه، التي كانت موجودة منذ زمن طويل.

وطرحت تيك توك الصور الرمزية الثلاثية الأبعاد في عام 2022، وهي متشابهة إلى حد كبير مع AI-moji.

وفي كلتا الحالتين، قد تعد AI-moji بمنزلة خيار آخر للتفاعل ضمن المنصة من خلال نسخة شخصية رقمية منك عبر أشكال مختلفة من التعبير يمكنك إضافتها إلى مناقشاتك.

وتعمل تيك توك على طرق مختلفة لإدماج الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك روبوت الدردشة وأدوات البحث وتوليد الموسيقى وخيارات صورة الحساب.

كما تجرب بايت دانس ميزة تحويل النص إلى فيديو من خلال مشروع MagicVideo، مما يعني أنه يمكنك توقع رؤية محتوى إضافي مولد بالذكاء الاصطناعي عبر المنصة مع مرور الوقت.

ولا تعد AI-moji بمنزلة ميزة تحويلة، مع أنها قد تكون طريقة أخرى لإضفاء الإثارة على تفاعلاتك عبر المنصة.