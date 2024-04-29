السعودية تنشئ مركزًا عالميًا متخصصًا في مجالات الفضاء بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي

وقعت المملكة العربية السعودية ممثلةً بوكالة الفضاء السعودية، اليوم، مع المنتدى الاقتصادي العالمي اتفاقية لإنشاء (مركز مستقبل الفضاء) في المملكة، حيث سيدعم المركز الذي يُعدّ الأول من نوعه؛ نمو مجالات الفضاء الاقتصادية والبحثية والابتكارية، وقد جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه العاصمة الرياض برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقد وقَّع الاتفاقية الدكتور محمد بن سعود التميمي؛ الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية، والسيد جيريمي يورجنز؛ المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي ورئيس مركز الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بحضور معالي المهندس عبدالله السواحه؛ رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية، والسيد بورغي برينده؛ رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتسعى (وكالة الفضاء السعودية) من خلال (مركز مستقبل الفضاء) الجديد إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال اقتصاد الفضاء العالمي، كما سيتيح المركز الوصول إلى مجتمع الثورة الصناعية الرابعة، في حين ستقوم الوكالة بإدارة وقيادة المركز بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وسيعمل المركز على تحقيق العديد من الأهداف التي في في مقدمتها إرساء منصة عالمية لتعظيم القيمة الاقتصادية والبيئية من قطاع الفضاء، وتطوير أفضل الممارسات والسياسات التنظيمية والتشريعية، إضافةً إلى تحفيز الابتكار التقني.

بدعم سمو سيدي رئيس المجلس الأعلى للفضاء، العاصمة الحبيبة الرياض 🇸🇦 تواصل الريادة من خلال أول مركز عالمي متخصص في مستقبل الفضاء بالشراكة مع @wef هذه المنصة العالمية تركز على تعظيم اقتصاد الفضاء التريليوني القادم، وخلق حراك عالمي لتمكين الإنسان وحماية الكوكب وفتح آفاق جديدة. https://t.co/C2y1TH10q5 — عبدالله عامر السواحهAbdullah Alswaha (@aalswaha) April 29, 2024

وقد أكد الدكتور محمد بن سعود التميمي؛ الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية أن المركز ملتزم بتعزيز اقتصاد فضاء حيوي ومزدهر ومستدام عالميًا من خلال تطوير المبادئ، وتوسيع المعرفة، وتحسين النماذج وتنمية الشراكات، لافتًا إلى أن المملكة ومن خلال هذه الشراكة الإستراتيجية تهدف إلى اغتنام الفرص الهائلة للفضاء بمسؤولية وحرص شديدين.

ومن جهته، أوضح جريمي جورجنز؛ المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي أن التأثير الفضائي في الأرض كبير ويمكن ملاحظته بالنظر إلى ما تقدمه التقنيات الفضائية من خدمات جليلة للبشرية كمراقبة آثار تغير المناخ، وزيادة التواصل البشري عبر الأقمار الصناعية، مضيفًا أن انضمام المركز إلى شبكة C4IR هو اعتراف بأهمية معالجة موضوعات متنوعة مثل: الابتكار التكنولوجي في الفضاء، والسياسات والتنظيم، إلى جانب الاستدامة.

ويُذكر أن المركز سيعمل مع مركز الثورة الصناعية الرابعة القائم في المملكة (C4IR)، لتعزيز رؤية المملكة 2030، التي تمثل خريطة طريق للتنويع الاقتصادي، وبناء مستقبل مميز على الأصعدة كافة، إلى جانب رفع جودة الحياة.