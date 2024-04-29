إطلاق إصدار جديد من نظام أمن الشبكات FortiOS مزود بمزايا الذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة (فورتينت) Fortinet؛ المتخصصة في مجال حلول الأمن السيبراني، أحدث إصدار من نظام تشغيل أمان الشبكات الخاص بها، وهو (FortiOS 7.6)، الذي يتميز بدعمه لمزايا الذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تحسينات جوهرية في منصتها للأمن الإلكتروني المعروفة باسم (Fortinet Security Fabric)، وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام فورتينت المستمر بتزويد المؤسسات بحلول أمنية متطورة ومتكاملة تُمكّنها من التصدي بفعالية للتهديدات الإلكترونية المتطورة.

وأكدت فورتينت أن التحديث الأخير لنظام التشغيل (FortiOS 7.6) يقدم مئات التحسينات في بنية منصة فورتينت للأمن، بما يشمل مجالات رئيسية مثل: شبكات SD-WAN الآمنة، وخدمات الوصول الآمن (SASE)، والوصول لشبكة الثقة الصفرية (ZTNA)، والمهام الآلية والتجهيز، وعزل المتصفح من بُعد (RBI)، ومراقبة تجربة المستخدم الرقمية (DEM)، وغيرها، وذلك مع خيارات استهلاك مرنة (SaaS أو PaaS)، مما يُمكن المؤسسات من التخفيف من المخاطر، وتقليل التعقيد، وتحقيق تجربة مستخدم مميزة عبر شبكتها بأكملها.

تحسينات الذكاء الاصطناعي:

يعتمد التحديث الأخير لنظام (FortiOS 7.6 ) على قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتعزيز تحليل التهديدات ومعالجتها بنحو سريع عبر المنصة، إذ أُدمجت تقنية FortiAI – المعروفة سابقًا باسم Fortinet Advisor – ضمن مركز البيانات الرئيسي (FortiAnalyzer)، ووحدة التحكم الموحدة (FortiManager)، مما يساهم في تسريع عملية صنع القرار، واكتشاف الحوادث ومعالجتها بسرعة، وضمان تبني المؤسسات للتقنيات التي تحتاجها بسهولة.

كما يوفر نظام (FortiOS 7.6) حماية مركزية للبيانات ونقاط النهاية عبر الشبكة، من خلال اعتماد وإدارة إستراتيجية كاملة لمنع فقدان البيانات (DLP) لمزيد من المؤسسات، وهو ما يضمن بقاء المعلومات الحساسة آمنة بغض النظر عن مكان وجودها ضمن الشبكة المترابطة.

تحديثات منصة فورتينت للأمن السيبراني:

قدمت شركة فورتينت تحديثات هائلة في منصتها للأمن الإلكتروني، تهدف إلى إدماج مزايا الكشف والاستجابة لنقطة النهاية (EDR) مع برنامج FortiClient، وهو الوكيل الموحد للمنصة، مما يتيح حماية شاملة ضد البرامج الضارة والكشف القائم على السلوك والاستجابة الآلية، كما يُعزز هذا التكامل الرؤية والتحكم والوصول من بُعد لشبكة الثقة الصفرية (ZTNA).

ويضم وكيل فورتينت الموحد مزيجًا فريدًا من الحلول الأمنية، بما يشمل: شبكة افتراضية خاصة (VPN)، وشبكة الثقة صفر (ZTNA)، ومنصة حماية نقطة النهاية (EPP)، وكذلك الكشف والاستجابة لنقطة النهاية (EDR)، ومراقبة تجربة المستخدم الرقمية (DEM)، والتحكم في وصول الشبكة (NAC)، وخدمة الوصول الآمن (SASE)، مما يساهم في تقليل انتشار الوكلاء وتبسيط الإدارة عبر البيئات المعقدة.

دعم العمليات:

تدرك فورتينت التحديات التي تواجهها المنظمات في ظل نقص مهارات الأمن الإلكتروني، ولذلك تُقدم حلولًا مبتكرة لمكافحة هذه الظاهرة، منها: تزويد مركز بيانات فورتينت (FortiAnalyzer) بخيارات لخدمات SIEM و SOAR جاهزة للاستخدام، وذلك لتوفير استيعاب أوسع للبيانات، وخطط آلية لتبسيط اعتماد وتوسيع نطاق عمليات الأمن (SecOps).

وتدعم فورتينت العمليات من خلال عرض مركز عمليات الأمن كخدمة (SOC-as-a-Service) لمساعدة فرق SecOps، كما أضافت الآن خدمة (Managed FortiGate) لدعم فرق تشغيل الشبكة، مما يعكس التزام فورتينت بدعم شركائها في توسيع محافظهم الخدمية للوصول إلى جمهور أوسع، وتعزيز عمليات النشر بأفضل الممارسات في كل مكان.

وتعليقًا على ذلك، قال كين زي؛ المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فورتينت: “لقد أسسنا فورتينت على مبدأ حماية شبكات عملائنا من خلال تحويلها إلى شبكات آمنة، ولتحقيق ذلك ركزنا خلال العقدين الماضيين في تطوير حلولنا وإدماجها تحت نظام تشغيل واحد، والاستثمار في وحدات معالجة FortiASIC الخاصة بنا”.

وأوضح كين زي؛ أن نظام التشغيل (FortiOS) يُعدّ أقوى نظام تشغيل لتأمين الشبكات لحظيًا على مستوى العالم، حيث يتميز بقدرته على تبسيط عمليات الإدارة عبر المحتوى والتطبيقات والمستخدمين والأجهزة والبيانات والمواقع، مشيرًا إلى أهمية وحدات معالجة (FortiASIC) التي توفّر أداءً غير مسبوق بتكاليف أقل واستهلاك طاقة أدنى.

وأكد كين زي أن التزام فورتينت بأكثر من 20 عامًا من الابتكار مكّنها من إدماج أكثر من 30 وظيفة للشبكات والأمان معًا بنحو فريد، معربًا عن فخره بتعزيز نظام التشغيل (FortiOS 7.6)، الذي وضع بالفعل معيارًا صناعيًا رائدًا في مجال أمن الشبكات.

نظام متكامل:

تتيح إستراتيجية فورتينت الفريدة في إدماج منتجاتها عبر نظام تشغيل واحد، إلى جانب الاستثمارات المكثفة في دوائر ASIC المخصصة، تحقيق فوائد ملموسة للمؤسسات في المملكة العربية السعودية من جميع الأحجام في مجالات الأمن المختلفة، إذ يتميز نظام FortiOS بأداء استثنائي وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة بفضل دوائر ASIC الداخلية، مما يوفر أساسًا متينًا لجدران حماية فورتينت.

ويضمن نظام التشغيل الموحد في جميع طُرز FortiGate تسريع وظائف FortiOS لدعم 14 تطبيقًا للشبكة والأمان، مما يتيح نهجًا هجينًا لجدار حماية الشبكة يُعزز أمان البنية التحتية.