في خطوة غريبة بعض الشيء، كشفت شركة Throwflame عن أول كلب آلي يحمل قاذفًا للهب في العالم.

ويعد Thermonator روبوتًا رباعي الأرجل يحمل على ظهره قاذف لهب من شركة Throwflame، ويبدو أن المستخدمين سيتحكمون في الروبوت بواسطة وحدة تحكم متصلة بهواتفهم الذكية مثل Backbone.

ويستخدم الروبوت كاميرات مدمجة لتقدم للمستخدم منظور الشخص الأول، في حين تسمح له مستشعرات LiDAR برسم خريطة للمنطقة المحيطة به وبذلك يتجنب العقبات التي يمكن أن يصطدم بها.

والأمر الذي تأمل شركة Throwflame أن يلفت انتباه الجميع حقًا، هو قاذف اللهب ARC الموجود على ظهر Thermonator. وبوجود شاحن سريع، يمكن لمستخدمي هذا الكلب الآلي إشعال النار في أي مكان من حولهم لمدة ساعة في كل مرة مع مدى يصل إلى 30 قدمًا.

ووفقًا للشركة، يعمل قاذف اللهب بمادة البنزين أو النابالم، وكلاهما متوفر للشراء في موقع Throwflame الإلكتروني، ويمكن تشغيله باستخدام الهواتف الذكية من مسافة تصل إلى 350 قدمًا.

وتزعم شركة Throwflame أن كلبها الآلي القاذف للهب موجه إلى قطاعات عامة وخاصة ومنها: إدارة مكافحة الحرائق والوقاية منها، وإدارة الأعمال الزراعية، ومنظمات الحفاظ على البيئة، وشركات إزالة الثلج والجليد، واستديوهات المؤثرات الخاصة.

والآن، أصبح بإمكان أي شخص يملك مبلغًا وقدره 9420 دولارًا أن يشتري الكلب الآلي Thermonator من موقع Throwflame الإلكتروني، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة لم تتحدث عن رخص لاستخدام الكلب الآلي أو وجود قيود فعلية تحد من مجال انتشاره.