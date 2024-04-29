أفضل كاميرات المراقبة المنزلية الذكية في عام 2024

ساعد انتشار الأجهزة المنزلية الذكية بنحو واسع في إتاحة الفرصة لتجربة هذه الأجهزة بعد أن كانت في السابق باهظة الثمن ولم يتمكن معظم الناس من تجربتها. على سبيل المثال: كانت الأنظمة الصوتية المنزلية تتطلب الكثير من المال وكمية كبيرة من الأسلاك، لكن في الوقت الحالي، يمكنك إعداد نظام صوتي عن طريق وضع مكبرات الصوت Echo Dots في عدة غرف في منزلك ومطالبة أليكسا بتشغيل الموسيقا في جميع الغرف.

الأمر ذاته ينطبق على أنظمة الأمان المنزلية، فهناك الكثير من الأنظمة المتوسطة السعر المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي التي تساعدك في الحفاظ على أمان منزلك. وإذا كنت ترغب في استخدام كاميرات مراقبة داخل منزلك وخارجه، فإن القيام بذلك أصبح سهلًا أكثر من أي وقت مضى بسبب توفر مجموعة واسعة من كاميرات المراقبة المنزلية الذكية التي تُباع بأسعار مختلفة، وسنذكر فيما يلي 5 من أفضل هذه الكاميرات:

1- كاميرا Google Nest Cam:

تُعدّ Google Nest Cam من أفضل كاميرات المراقبة المنزلية التي يمكنك استخدامها لمراقبة المنزل من الداخل والخارج. ولأن هذه الكاميرا تتضمن بطارية ولا تحتاج إلى أي أسلاك لتركيبها، فيمكنك وضعها بسهولة في أي مكان تريده في منزلك.

تُسجل هذه الكاميرا بدقة قدرها 1080 بكسلًا وتدعم مجال رؤية واسع يبلغ 130 درجة، ومن خلال الاشتراك في خدمة Nest Aware، يمكنك الحصول على ما يصل إلى 60 يومًا من سجل الأحداث المصورة بالكاميرا، ومزية تسجيل الفيديو طوال الوقت وفي جميع أيام الأسبوع.

تتكامل كاميرا Google Nest Cam بسلاسة مع مساعد جوجل الذكي، وشاشات جوجل Nest Hub الذكية، ولكن يمكنك أيضًا بث الفيديو على أجهزة Echo مثل: Echo Show 8.

تُباع كاميرا Google Nest Cam بسعر قدره 130 دولارًا.

2- كاميرا Arlo Essential Indoor Camera:

إذا كنت تبحث عن كاميرا لاستخدامها بهدف مراقبة المنزل من الداخل، فستكون كاميرا Arlo Essential Indoor Camera مناسبة لك، فهي تُعد من أفضل كاميرات المراقبة المنزلية الداخلية.

يمكنك إعداد تنبيهات الحركة داخل التطبيق الخاص بهذه الكاميرا، وتدعم Arlo Essential Indoor Camera مزية التحدث الثنائي الاتجاه، حتى تتمكن من استخدامها كجهاز اتصال داخلي.

تمتاز هذه الكاميرا بمجال رؤية يبلغ 130 درجة، وتُسجل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا مع دعم التصوير الليلي. ومن أفضل مزايا هذه الكاميرا أنها تحتوي على مفتاح خصوصية مدمج يمكن إغلاقه لمنع الكاميرا من التسجيل عندما لا تريد ذلك.

تُباع كاميرا Arlo Essential Indoor Camera بسعر قدره 100 دولار.

3- كاميرا Ring Stick Up Cam Battery:

Ring Stick Up Cam Battery هي كاميرا مراقبة مناسبة للاستخدام في داخل المنزل وخارجه، وتأتي مع بطارية مدمجة؛ مما يعني عدم الحاجة إلى أي كابلات، لذلك يمكنك وضعها في أي مكان تريده.

تدعم هذه الكاميرا مجال رؤية واسع يبلغ 130 درجة، وتمتاز بقدرتها على اكتشاف الحركة وتدعم التصوير الليلي، بالإضافة إلى إمكانية التحدث عبر هذه الكاميرا مع الشخص الموجود في الطرف الآخر.

هذه الكاميرا من إنتاج شركة أمازون، وتعمل بسلاسة مع أجهزة Echo؛ مما يسمح لك ببث الفيديو الذي تسجله الكاميرا على الشاشات الذكية مثل: Echo Show 10.

تُباع كاميرا Ring Stick Up Cam Battery بسعر قدره 70 دولارًا.

4- كاميرا Logitech Circle View:

إذا كنت من مستخدمي أجهزة آبل، فقد تفضل استخدام كاميرا مراقبة ذكية تعمل مع نظام HomeKit، وفي هذه الحال يمكنك اختيار كاميرا Logitech Circle View المتوافقة مع HomeKit وتدعم أيضًا مزية HomeKit Secure Video من آبل، وهي مزية تتيح لك تخزين مقاطع الفيديو في iCloud وعرض المحتوى من تطبيق Home على هاتف آيفون الخاص بك.

لا تدعم هذه الكاميرا المساعد الصوتي أليكسا ولا مساعد جوجل (Google Assistant)، وتسجل بدقة قدرها 1080 بكسلًا، وتدعم التصوير الليلي والمحادثات الثنائية الاتجاه، وتمتاز بمجال رؤية واسع يبلغ 180 درجة.

يمكنك الحفاظ على خصوصيتك بالضغط على المفتاح الموجود في الجزء الخلفي من الكاميرا لإيقاف تشغيلها، أو عن طريق إمالتها بحيث تكون متجهة إلى الأسفل، ويمكن استخدامها في الداخل والخارج، وستحتاج إلى توصيلها بمصدر كهربائي عند التركيب في الخارج.

تُباع كاميرا Logitech Circle View بسعر قدره 147 دولارًا.

5- كاميرا Blink Outdoor 4:

تأتي كاميرا Blink Outdoor 4 مع مجال رؤية واسع يبلغ 143 درجة، بالإضافة إلى الأداء المحسّن في الإضاءة المنخفضة مقارنةً بالطراز السابق؛ مما يساعد في الحصول على صور واضحة في الليل أو عندما يكون الجو غائمًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تفعيل مزية التنبيهات لتصلك تنبيهات مباشرة إذا رصدت الكاميرا شخصًا ما داخل مجال الرؤية.

من الممكن تخزين مقاطع الفيديو المسجلة بواسطة هذه الكاميرا عبر وحدة Sync 2 المضمنة، ويمكنك أيضًا الاشتراك في خدمة Blink إذا كنت تريد حفظ التسجيلات في السحابة.

تُباع كاميرا Blink Outdoor 4 بسعر قدره 90 دولارًا.