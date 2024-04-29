أبرز المزايا المُتوقعة في هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 القادم

ستُطلق شركة سامسونج هاتف Galaxy Z Fold6 بالإضافة إلى هاتف Galaxy Z Flip6 وسلسلة ساعات Galaxy Watch7 الجديدة، وخاتم Galaxy Ring في شهر يوليو القادم. ومن المُتوقع أن يأتي هاتفا Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Flip6 مع تحسينات جديدة متعددة، تشمل الكاميرات والمعالجات والشاشات.

في هذا المقال سنتحدث عن هاتف Galaxy Z Fold6 وسنذكر أبرز التوقعات حول مزاياه ومواصفاته:

1- إطلاق طراز Galaxy Z Fold6 Ultra مزودًا بكاميرا بدقة قدرها 200 ميجابكسل:

من المُتوقع أن تطلق شركة سامسونج أكثر من طراز لهاتف Galaxy Z Fold6 بحيث تتضمن سلسلة Galaxy Z Fold6 القادمة هاتف Galaxy Z Fold6 وهاتف Galaxy Z Fold6 Ultra المتطور.

من المُتوقع أن يشترك طراز ألترا القابل للطي مع طراز ألترا في سلسلة Galaxy S24 في بعض المواصفات؛ إذ تشير بعض التقارير إلى أن هاتف Galaxy Z Fold6 Ultra سيأتي مع كاميرا أساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل مثل Galaxy S24 Ultra ولكن لا توجد معلومات عن المواصفات الأخرى للكاميرا.

تشير بعض الشائعات الأخرى إلى أن هاتف Galaxy Z Fold6 Ultra سيكون أنحف وأخف وزنًا مقارنةً بطراز Fold5؛ إذ يقال إنه سيزن 239 جرامًا، وهو أقل بكثير من وزن Fold5 الذي يبلغ 253 جرامًا. بالإضافة إلى ذلك، قد يتضمن طراز Ultra إطارًا مصنوعًا من التيتانيوم، كما هي الحال في Galaxy S24 Ultra، ومن المتوقع أن يبلغ سمكه 5.6 ملم فقط عند فتحه و12.1 ملم عند طيه، وهذا يعني أنه أنحف من طراز Fold5 الذي يبلغ سُمكه 6.1 ملم عند فتحه و13.4 ملم عند طيه.

2- إطلاق طراز Galaxy Z Fold6 أرخص من طراز ألترا:

كما ذكرنا سابقًا من المتوقع إطلاق طراز Galaxy Z Fold6 بالإضافة إلى طراز ألترا، وسيكون هذا الطراز أرخص من طراز ألترا وسيعمل بمعالج Exynos أو Snapdragon اعتمادًا على السوق، وسيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

من المُتوقع أن يتضمن هاتف Galaxy Z Fold6 كاميرات تأتي بالمواصفات نفسها الخاصة بكاميرات Galaxy Z Fold5، وهذا يعني أن الكاميرا الواسعة ستأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا مقربة تدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3x وتأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

3- تصميم جديد مع إطار رفيع وشاشة واسعة:

تحسّن شركة سامسونج تصميم هاتف Galaxy Z Fold بنحو طفيف كل عام، لكن في هذا العام، من المُتوقع أن تُجري سامسونج بعض التعديلات الجوهرية في التصميم، بحيث يتضمن الطراز الجديد إطارًا أنحف من إطار الطراز السابق.

من المُتوقع أيضًا أن تصبح الشاشة الخارجية أكبر بنحو طفيف مقارنةً بشاشة طراز Fold5؛ إذ من المُتوقع أن تأتي بمقاس قدره 6.3 بوصات بدلًا من 6.2 بوصات، ومن المُتوقع أن تحتفظ الشاشة الداخلية بالحجم نفسه الخاص بالإصدار السابق ويبلغ 7.6 بوصات.