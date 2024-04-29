آبل تعتزم تحديث تطبيقاتها الأساسية في نظام iOS 18

تعتزم شركة آبل تحديث العديد من التطبيقات الأساسية في هواتف آيفون مع نظام iOS 18 القادم، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الأمريكية في تقرير أخير لها.

وأفاد التقرير بأن التحديثات الجديدة سوف تشمل تطبيقات الصور والملاحظات واللياقة والبريد الإلكتروني دون إشارة واضحة إلى المزايا الجديدة التي ستكون موجودة فيها.

ووفقًا لتقارير سابقة، فإن آبل ستضيف مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مختلف التطبيقات والخدمات التابعة لها استنادًا إلى نماذج اللغة الكبيرة LLMs إما من تطوير آبل نفسها أو اعتمادًا على إحدى الشركات الخارجية، مثل جوجل أو OpenAI أو بايدو.

ومن المتوقع أن تكون مزايا الذكاء الاصطناعي واضحة على نحو كبير في المساعد الشخصي سيري، وغيره من تطبيقات الإنتاجية والبحث وخدمات الصحة والموسيقى وغيرها.

وسيشهد تطبيق الرسائل تكاملًا مع معيار المراسلة RCS ليسمح لمستخدمي هواتف آيفون بتبادل الرسائل مع مستخدمي أندرويد، وفقًا لما أعلنته آبل سابقًا رسميًا.

وستحدّث الشركة تطبيق الآلة الحاسبة في هواتف آيفون مع تكامل أفضل مع تطبيق الملاحظات الذي سيدعم بدوره أيضًا إضافة التسجيلات الصوتية.

وقد تضيف آبل مساعدًا للتصفح في متصفح سفاري لمساعدة المستخدمين في تلخيص صفحات الإنترنت والإجابة عن الأسئلة المرتبطة بالمحتوى الذي يتابعونه.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد نقلت عن مصادر داخل الشركة أفادت بأن العاملين في الشركة يعتقدون أن نظام iOS 18 قد يكون “الترقية الكبرى في تاريخ نظام iOS”.

ومن المنتظر أن تكشف آبل عن أنظمة التشغيل الجديدة الخاصة بها في العاشر من يونيو المقبل مع بداية مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها WWDC 2024.