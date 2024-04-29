المفوضية الأوروبية تستهدف أجهزة آيباد

أضافت المفوضية الأوروبية جهاز آيباد من آبل إلى قائمة منتجات وخدمات شركات التكنولوجيا الكبرى التي تأثرت بقواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة الجديدة التي تهدف إلى وقف الانتهاكات المحتملة للمنافسة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحقيق دام ما يقرب من ثمانية أشهر بخصوص كون نظام iPadOS يتمتع بقوة سوقية كافية لتبرير التنظيم الصارم.

وجاء في بيان نشرته الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي: “خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن iPadOS يعد منصة مهمة لمستخدمي الأعمال للوصول إلى المستخدمين، وأن آبل تتمتع بمكانة راسخة فيما يتعلق بنظام iPadOS.

وأضاف البيان: “أمام آبل الآن 6 أشهر لضمان الامتثال الكامل لالتزامات قانون الأسواق الرقمية المطبقة على iPadOS”.

وبموجب قانون الأسواق الرقمية، يجب على iPadOS الآن الالتزام بمجموعة واسعة من القواعد التي تسمح للمستخدمين في أوروبا بتنزيل التطبيقات من خارج متجر تطبيقات آبل، وإلغاء تثبيت التطبيقات المحملة سابقًا عبر أجهزة آيباد، واختيار الخدمات الافتراضية، مثل المتصفحات.

وفي حال فشلت آبل في الالتزام بقواعد قانون الأسواق الرقمية لأنظمة التشغيل، فقد تواجه الشركة غرامات تصل إلى 10 في المئة من إيراداتها العالمية، أو ما يصل إلى 20 في المئة في حال تكرار المخالفات.

وتقول المفوضية الأوروبية إن تحقيقها وجد أن مستخدمي iPadOS مقيدون، مشيرة إلى أن عدد مستخدمي الأعمال تجاوز العتبة القانونية بمقدار 11 مرة، في حين كانت أعداد المستخدمين النهائيين قريبة من العتبة ومن المتوقع أن ترتفع في المستقبل القريب.

وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر، أيضًا إن التحقيق أظهر أن iPadOS يعد منصة مهمة تعتمد عليها العديد من الشركات للوصول إلى عملائها، بغض النظر عن عدم استيفاء العتبات.

وأخضعت المفوضية الأوروبية نظام تشغيل الهاتف المحمول iOS، ومتصفح سفاري، ومتجر التطبيقات إلى قانون الأسواق الرقمية في شهر سبتمبر 2023، مما أجبر آبل على إدخال تغييرات إقليمية، مثل أسواق التطبيقات البديلة داخل الاتحاد الأوروبي.

وتوجد العديد من أوجه التشابه بين iOS و iPadOS، مع أن معظم تغييرات الامتثال لقانون الأسواق الرقمية لم توسعها آبل لتشمل iPadOS.

ويأتي إعلان الاتحاد الأوروبي قبل الحدث الذي من المتوقع أن تحتل فيه أجهزة آيباد مركز الصدارة.