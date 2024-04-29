آبل تخطط لإطلاق أجهزة آيباد برو بمعالج M4 وقلم مطوّر

أفادت وكالة بلومبرغ في تقرير أخير بأن أجهزة آيباد برو القادمة من آبل سوف تعمل بمعالج M4 الجديد تمامًا، وليس معالج M3 كما هو متوقع.

وستكون أجهزة iPad Pro أولى الأجهزة التي ستحمل معالج M4 الذي سيضم محركًا عصبيًا جديدًا لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن المقرر أن يصل ذلك المعالج إلى أجهزة ماك في وقتٍ لاحق من العام الجاري، وفقًا لما ذكرته الوكالة.

وتُعد إضافة معالج M4 تغييرًا رئيسيًا غير متوقع في أجهزة آيباد برو القادمة، وسيأتي مع تغييرات أخرى متوقعة مثل شاشة أولد وكاميرا أمامية ذات موضع مختلف، وغيرها.

وليس من الواضح ما هي مزايا الذكاء الاصطناعي التي تجهزها آبل لطرحها بالتوازي مع إطلاق أجهزة آيباد برو الجديدة، إذ تخطط الشركة للكشف عن المزايا الجديدة مع إعلان أنظمتها الجديدة في مؤتمر المطورين المقرر عقده في العاشر من يونيو المقبل.

وأفادت بلومبرغ بأن قلم آبل Apple Pencil الجديد سيتضمن ردود فعل لمسية لأول مرة، ومن المفترض أن تساعد مستخدمي القلم الرقمي على الشعور بالمزيد من الواقعية في أثناء استخدامه، كما سيدعم القلم الإيماءات مثل “الضغط” لاستدعاء قائمة سياقية بناءً على المهمة الجاري العمل عليها، مثل إضافة أشكال أو ملصقات أو نصوص عند تشغيل تطبيقات تحرير الصور.

وستكشف آبل عن أجهزة آيباد برو وآيباد آير بالإضافة إلى ملحقات أخرى في السابع من مايو المقبل بعد 18 شهرًا من إعلان آخر أجهزة آيباد.