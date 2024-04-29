آبل تؤجل إطلاق الجيل الثاني من نظارة فيجن برو

أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن شركة آبل لا تخطط لإطلاق إصدار جديد من نظارة فيجن برو حتى نهاية عام 2026.

وكانت تقديرات سابقة قد أشارت إلى أن الإصدار التالي من النظارة سيُطرح بحلول منتصف العام المقبل أو نهايته.

ووفقًا لمصادر بلومبرغ، فإن آبل ما زالت تبحث طرح إصدار أرخص في الأسواق من الإصدار الحالي قبل عام 2026، لكنها ما زالت “في حيرة من أمرها” بشأن كيفية خفض التكلفة على وجه التحديد.

وكان المحلل الشهير مينج تشي كو قد أفاد سابقًا بأنه لا يتوقع أن تنتج آبل إصدارًا جديدًا من نظارة فيجن برو بمواصفات مختلفة إلا بحلول عام 2027.

وتتوفر نظارة آبل حاليًا في الولايات المتحدة، ومن المتوقع إطلاقها في عدد من الأسواق الإضافية، ومثل الصين وبعض الأسواق الأوروبية خلال الشهر المقبل.

وشهدت النظارة مزيجًا بين الثناء والانتقاد بعد إطلاقها، إذ يرى بعض عملاء الشركة المنتج ثوريًا، في حين أثار السعر المرتفع استياء عملاء آخرين إضافة إلى مشكلات أخرى متعلقة بثقل الوزن والصداع ودوار الحركة الذي يسببه استخدام النظارة.

ولم تفصح آبل عن أي أرقام رسمية بشأن مبيعات النظارة، لكن تقارير حديثة أشارت إلى تراجع الإقبال عليها على نحو كبير بعد انخفاض الحماس الأولي لها، كما أشار عدد من مستخدميها إلى تراجع معدل استخدامها بمرور الوقت، وعدم قدرتهم على الاعتماد عليها يوميًا كالأجهزة التقليدية، مما دفع آبل إلى خفض إنتاجها.