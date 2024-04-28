مقارنة بين هاتفي موتورولا (Moto G Power 5G (2024 و (Moto G 5G (2024

أطلقت شركة موتورولا مجموعة هواتف Moto G الجديدة الشهر الماضي، وتشمل: Moto G 5G و Moto G Power ،Moto G Play وMoto G Stylus.

يُعدّ Moto G Power 2024 و Moto G 5G 2024 الهاتفين المتوسطين في السلسلة من حيث السعر والمواصفات؛ إذ يمتازان بمواصفات جيدة ويُباعان بأسعار متوسطة مناسبة للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف ذكي جديد لا يزيد سعره على 300 دولار.

يشترك كلا الهاتفين في العديد من المواصفات لكن هاتف Moto G Power 2024 يُباع بسعر يزيد على سعر هاتف Moto G 2024 بمقدار 100 دولار، فهل يستحق هذا الهاتف إنفاق 100 دولار إضافية، أم يجب عليك توفير المال وشراء Moto G 5G 2024؟

لمساعدتك في اتخاذ القرار النهائي سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي موتورولا (Moto G Power (2024 و (Moto G 5G (2024:

التصميم:

يأتي هاتفا Moto G 5G 2024 و Moto G Power 5G 2024 بتصاميم متشابهة جدًا، ويضم كلاهما طبقة من الجلد النباتي تغطي الجهة الخلفية، وكلا الهاتفين يحتويان على إطارات مصنوعة من البلاستك.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر هاتف Moto G Power 5G بلونين، هما: الأرجواني (Pale Lilac)، والأزرق الداكن (Midnight Blue)، وأما هاتف Moto G 5G 2024 فيأتي باللون الأخضر (Sage Green).

الشاشة:

يضم هاتفا موتورولا Moto G و Moto G Power شاشات من نوع (IPS LCD)، تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتأتي بأحجام متقاربة جدًا؛ إذ يضم Moto G شاشة بمقاس قدره 6.6 بوصات، وبدقة قدرها 720 × 1612 بكسلًا، وأما هاتف موتورولا (Moto G Power 5G (2024 فيضم شاشة بمقاس قدره 6.7 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2400 بكسل.

الكاميرا:

يضم هاتفا موتورولا Moto G و Moto G Power كاميرات خلفية ثُنائية العدسات، وتأتي العدسات الأساسية في كلا الهاتفين بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8.

أما العدسة الثانية في هاتف Moto G Power فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2، وأما العدسة الثانية في هاتف Moto G فتأتي بدقة قدرها 2 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

يضم هاتف Moto G Power كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل، ويتفوق بذلك على هاتف Moto G الذي يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية والكاميرات الأمامية في كلا الهاتفين تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Moto G Power بمعالج (MediaTek Dimensity 7020) الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 6 نانومتر، ويعمل هاتف Moto G بمعالج كوالكوم (Snapdragon 4 Gen 1) الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 6 نانومتر.

تساعد هذه المعالجات في أداء المهام اليومية السهلة والمتوسطة بسلاسة، لكنك ستواجه صعوبة في اللعب بالألعاب الكثيفة وأداء بعض المهام الكثيفة الأخرى باستخدام أي من الهاتفين.

ومع ذلك، إذا كنت تُشغّل تطبيقات متعددة في الوقت نفسه، فسيكون أداء Moto G Power 5G أفضل من أداء Moto G؛ لأنه يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 8 جيجابايت، وهي ضِعف سعة ذاكرة الوصول العشوائي المتوفرة في هاتف Moto G 5G التي تبلغ 4 جيجابايت.

وفيما يتعلق بذاكرة التخزين، يتوفر كلا الهاتفين بخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت، ويمكن زيادتها حتى واحد تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتفا Moto G و Moto G Power على بطاريات تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، ويدعم هاتف Moto G Power الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، وأما هاتف Moto G فيدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 18 واطًا ولا يدعم الشحن اللاسلكي

السعر:

يُباع هاتف موتورولا (Moto G Power 5G (2024 بسعر قدره 300 دولار، ويُباع هاتف Motorola Moto G 5G (2024) بسعر قدره 200 دولار.

أيهما تختار؟

يتفوق هاتف Moto G Power على هاتف Moto G 5G بالأداء، وبدقة الكاميرا الفائقة الاتساع، ودقة الكاميرا الأمامية، كما يدعم الشحن اللاسلكي.

فإذا كانت هذه المزايا مهمة لك، فاختر Moto G Power، وإذا كنت بحاجة فقط إلى هاتف أندرويد يتمتع بتصميم أنيق ويتيح لك تصفح تطبيقات التواصل الاجتماعي وأداء المهام الأساسية، فإن كلا الهاتفين مناسبان لك، ويمكنك الاعتماد على السعر لاختيار أحدهما.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي موتورولا (Moto G Power 5G (2024 و (Moto G (2024:

المواصفات Moto G Power 5G 2024 (Moto G (2024 المعالج معالج (Dimensity 7020) من Mediatek الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 6 نانومتر. معالج كوالكوم (Snapdragon 4 Gen 1) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 6 نانومتر. الشاشة من نوع (IPS LCD)، بقياس قدره 6.7 بوصات. من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 6.6 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 جيجابايت. 128 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 4 جيجابايت. دعم بطاقة microSD يدعم. يدعم. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل. ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. أحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي ac، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي ac، وتقنية البلوتوث 5.1، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 14. البطارية 5000 ميلّي أمبير في الساعة. 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأزرق الداكن، والبنفسجي. الأخضر. الوزن 201 جرام. 194 جرامًا. السعر 300 دولار . 200 دولار.