مالكو هواتف آيفون يواجهون مشكلات مع حساب آبل

اشتكى عدد من مستخدمي هواتف آيفون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من عطل مفاجئ تسبب في تسجيل الخروج من حسابات آبل الخاصة بهم، وعند محاولة إعادة تسجيل الدخول طُلب منهم إعادة تعيين كلمات المرور.

وقال بعض المستخدمين إنهم اضطروا إلى إدخال رمز مرور الهاتف الخاص بهم للاتصال بآي كلاود، كما اضطر بعض المستخدمين الذين يفعّلون ميزة “حماية الجهاز المسروق Stolen Device Protection“، وهي ميزة أمنية أضافتها الشركة حديثًا إلى هواتف آيفون، إلى الانتظار لمدة قدرها ساعة تقريبًا قبل أن يتمكنوا من تسجيل الدخول مرة أخرى إلى حساب آبل Apple ID.

ولم تصرح آبل بوجود أي مشكلات تتعلق بنظامها أو خوادمها على نحو رسمي حتى الآن، ولا يُعرف على وجه الدقة إن كانت تلك الشكاوى فردية أم واسعة النطاق.

وأشار بعض الصحفيين والمدونين العاملين في الإعلام التقني إلى تأثر أجهزتهم بتلك المشكلات الأخيرة.

ووفقًا لما ذكره أحد الأشخاص العاملين في الدعم الفني لشركة آبل فإن تلك المشكلات قد ترجع إلى “إضافة تحسينات أمنية عشوائية” في بعض الأحيان إلى الحسابات.

واشتكى مستخدمون آخرون من اضطرارهم إلى تغيير كلمات المرور الخاصة بالتطبيقات الخارجية المرتبطة بحساب آبل مثل تطبيقات البريد الإلكتروني على سبيل المثال.

ومن الجدير بالذكر أن إعادة تعيين كلمات المرور لم يكن إجباريًا لكافة المستخدمين، لكنه كان اقتراحًا من آبل قبل إجراء تسجيل الدخول.

ومن المقرر أن تصدر آبل بيانًا لتوضيح أسباب تلك المشكلات، خاصةً مع زيادة مخاوف المستخدمين من أمان حساباتهم الخاصة.