رئيس سدايا: 70% من مستهدفات رؤية السعودية 2030 مرتبطة بالبيانات والذكاء الاصطناعي

أكد معالي الدكتور عبدالله الغامدي؛ رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، أن البيانات والذكاء الاصطناعي يرتبطان بنحو 70% من مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح معاليه في تصريح له بمناسبة صدور تقرير رؤية المملكة 2030 أن (سدايا) تمثل دورها منذ إنشائها في عام 2019 في قيادة التوجه الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي للإسهام في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وكثفت جهودها في تعزيز الجهود الرامية إلى رفع ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المعنية بالبيانات والذكاء الاصطناعي.

وأفاد معاليه أن سدايا سعت بدعم وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى تحقيق التناغم ما بين إستراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي وبرامج الرؤية ومستهدفاتها الطموحة لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، مما جعل المملكة تتبوأ أعلى المراتب في المؤشرات العالمية في الذكاء الاصطناعي متجاوزة دولًا متقدمة في ذلك المجال.

وأشار معاليه إلى أن (سدايا) حققت عددًا من المنجزات الوطنية في إطار عملها على تحقيق رؤية المملكة 2030 بوصفها المرجع الوطني لكل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وسخرت جهودها في سبيل دعم القطاعات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي، وتطوير جهودها من خلال إنشاء مراكز تميز للذكاء الاصطناعي بمختلف المجالات التنموية ومنها: الطاقة، والصحة، والإعلام، والبيئة، والصناعة، والتعليم.

إطلاق أول مؤشر وطني للبيانات (نضيء):

أطلقت سدايا وبرنامج التحول الوطني في نوفمبر الماضي أول مؤشر وطني للبيانات المسمى (نضيء)، والنسخة المطورة من منصة البيانات المفتوحة، ومنصة حوكمة البيانات في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها في المملكة تحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية المملكة 2030 في تعزيز الشفافية وصنع اقتصاد وطني قائم على البيانات والإسهام في تقييم نضج البيانات في الجهات الحكومية.

نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية:

أسهمت (سدايا) أيضًا من خلال تطبيقها الرقمي النفاذ الوطني الموحد (نفاذ) في إيجاد تجربة ميسرة وموثوقة للمستخدم من خلال دعم وصول الفرد إلى خدمات الجهات الحكومية بطريقة منظمة وميسرة.

وعملت عبر تطبيق (توكلنا) على رفع جودة الحياة لأكثر من 30 مليون مستخدم في المملكة عبر أكثر من 240 خدمة رقمية استفاد منها الأفراد والجهات بطرق رقمية سهلة الوصول وسريعة الإنجاز، وسخّرت لمنصة إحسان جميع التقنيات المتقدمة من أجل تسهيل تبرع المحسنين وضمان وصول تبرعاتهم لمستحقيها في أسرع وقت.

رفع الوعي بالذكاء الاصطناعي في المملكة:

اهتمت (سدايا) ببناء القدرات البشرية، لذلك أعدت عبر أكاديميتها معسكرات وبرامج تدريبية مع شراكات أكاديمية ومؤسسات تقنية عالمية يشار إليها بالبنان محققة أثرًا معرفيًا في الوصول إلى أكثر من 590 ألف مستفيد ومستفيدة من أبناء وبنات الوطن، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في رفع الوعي بالذكاء الاصطناعي في المملكة.

وقد صُنفت المملكة ضمن أوائل دول العالم في تطوير إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، حسبما أعلن مؤشر جامعة ستانفورد الدولي للذكاء الاصطناعي 2024، والثانية عالميًا في الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي وفقًا لمؤشر جامعة ستانفورد الدولي للذكاء الاصطناعي 2023.

القمة العالمية للذكاء الاصطناعي:

نظمت (سدايا) القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وحملت نسختها الثانية التي أقيمت في الرياض شعار (الذكاء الاصطناعي لخير البشرية)، وقد شهدت حضور أكثر من 10 آلاف شخص و200 متحدث من 90 دولة يمثّلون صانعي السياسات في مجال الذكاء الاصطناعي ورؤساء كبرى الشركات التقنية في العالم.

كما نظمت الهيئة أول منتدى عالمي للمدن الذكية تحت شعار (حياة أجود) بمشاركة 100 متحدث يمثلون 40 دولة حول العالم، ودعمت بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية صعود خمس مدن سعودية في مؤشر IMD للمدن الذكية بالعالم لعام 2024.

استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن:

قدمت سدايا أيضًا مشروعات ومبادرات تقنية متقدمة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسمي الحج والعمرة ومنها: منصة (بصير) القائمة على خوارزميات وطنية، التي طُورت لتنظيم الحشود في المسجد الحرام وإدارة الحركة وفقًا للطاقة الاستيعابية في كل موقع.

ولمعرفة أهم تقنيات البيانات ومنصات الذكاء الاصطناعي التي قدمتها سدايا خلال موسم الحج لعام 2023، يمكنك الاطلاع على مقال: “أهم منصات الذكاء الاصطناعي التي قدمتها سدايا خلال موسم الحج هذا العام“.

علاوة على ذلك؛ أطلقت سدايا خلال فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية مركز التميز لحلول الزحام باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي المعني بتطوير الحلول الذكية لمختلف الجهات الحكومية بالمملكة؛ لتعزيز مستويات جودة الحياة لسكان المدن.

مركز التميز لحلول الزحام باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي يمكّن الجهات الحكومية وينمّي القدرات الوطنية للاستفادة من أحدث التقنيات في العالم وتوطينها لتحقيق #حياة_أجود

#المنتدى_العالمي_للمدن_الذكية pic.twitter.com/TGrgBm2Mab — SmartCforum (@SmartCforum) February 13, 2024

وأشار الدكتور الغامدي إلى أن (سدايا) عملت من خلال المنصة الوطنية للمدن الذكية على متابعة التشجير والمسطحات الخضراء في مدينة الرياض بالأقمار الاصطناعية؛ لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها لعرض رؤية تصويرية لمواقع المسطحات الخضراء في الرياض من أجل دعم مبادرة السعودية الخضراء وتحقيق جودة الحياة.

وأكد الدكتور الغامدي أيضًا أن (سدايا) ستواصل جهودها النوعية في إطار رؤية المملكة 2030 لتعظيم أثر الاستفادة المثلى من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي والوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال التقني المتجدد في أدواته واستخداماته.