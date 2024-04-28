الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تنفذ هاكاثون الأمن السيبراني بالتعاون مع “موهبة”

نفذت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، هاكاثون الأمن السيبراني الهادف إلى تنمية قدرات الطلاب الموهوبين في مجال الأمن السيبراني وتشجيع الابتكار واكتشاف المواهب في المجال، وذلك بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة من التعليم العام والجامعي.

وأوضحت الهيئة أن الهاكاثون تضمّن تنفيذ محاكاة واقعية وسلسلة من التحديات التفاعلية بمستويات مختلفة ومجالات متعددة في مجالات الأمن السيبراني، واشتمل على 5 موضوعات، وهي: حماية الأنظمة، والهندسة العكسية، وحماية تطبيقات الويب، وتحليل البرمجيات، والتشفير، بما يسهم في تنمية مهارات الطلبة الموهوبين المشاركين في الهاكاثون.

وبينت الهيئة أن هاكاثون الأمن السيبراني يأتي ضمن (البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية)، وفي إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها مع (موهبة)، ويستهدف الطلاب الموهوبين والمبدعين في المرحلتين الثانوية والجامعية لتنمية قدراتهم في مجالات الأمن السيبراني، وذلك عبر منصة متخصصة بُنيت وتُشغل بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE).

ضمن «البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية» ..#الهيئة_الوطنية_للأمن_السيبراني تنفذ هاكثون الأمن السيبراني بالتعاون مع «موهبة». 🔗https://t.co/6XquID86Zq pic.twitter.com/K8jFERe2cn — الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (@NCA_KSA) April 28, 2024

وتُعدّ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه لحماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة ببناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.