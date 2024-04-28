إنفينكس تعلن هاتف الألعاب Infinix GT 20 Pro

أعلنت شركة إنفينكس رسميًا هاتفها الجديد المخصص للألعاب Infinix GT 20 Pro في المملكة العربية السعودية، بتصميم مميز يقدم إضاءة RGB قابلة للتخصيص في الجهة الخلفية.

ويحتوي الهاتف على شاشة أمولد قياسها 6.78 إنشات بحافات نحيفة، إذ تحتل الشاشة مساحة قدرها 94% من الجهة الأمامية. وتوفر الشاشة دقة قدرها +FHD، ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، ونسبة سطوع تبلغ 1300 شمعة، كما تدعم الطيف اللوني DCI-P3، وبها ماسح ضوئي مدمج فيها لبصمات الأصابع.

‌‎ويعمل هاتف Infinix GT 20 Pro بمعالج Dimensity 8200 Ultimate من ميدياتيك، مع ذاكرة عشوائية قدرها 8 أو 12 جيجابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت، وإمكانية إضافة ذاكرة عشوائية افتراضية للجهاز.

ويضم الهاتف شريحة عرض مخصصة للألعاب تطلق عليها الشركة اسم Pixelworks X5 Turbo، وهي تستخدم تقنيتي MEMC وGame Optical Optimization لتحقيق معدلات إطارات عالية عند تشغيل الألعاب تصل إلى 120 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالتصوير، فإن هاتف Infinix GT 20 Pro يحتوي على كاميرا أساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى كاميرتين مساعدتين بدقة قدرها 2 ميجابكسل، ويضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل XOS 14 المستند إلى أندرويد 14، وأكدت الشركة أن الهاتف سيحصل على تحديثين سنويين لنظام أندرويد مع ثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

ويحتوي الهاتف على مكبرات صوت مزدوجة من صناعة شركة JBL المتخصصة في صناعة الصوتيات، ويحمل بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 45 واطًا، ويدعم الهاتف شبكات واي فاي 6 وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، كما أن الهاتف مقاوم للغبار والماء بمعيار IP54 .

ويأتي هاتف Infinix GT 20 Pro بعدة ألوان، هي الفضي والأزرق والبرتقالي، وتطرحه الشركة بسعر يبدأ من 1300 ريال سعودي، أي ما يعادل 350 دولارًا أمريكيًا.