إطلاق هاكاثون “Game On من الدرعية إلى نيوم مدينة المستقبل”

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية بالتعاون مع شركتي HP وAMD إطلاق هاكاثون (Game On) تحت عنوان: “من الدرعية إلى نيوم مدينة المستقبل”، ودعت طلبة الجامعات السعودية الراغبين في تطوير مهاراتهم في الألعاب والرياضات الإلكترونية، للمشاركة في الهاكاثون، وتمثيل الثقافة الوطنية والتراث الأصيل من خلال البيئات الافتراضية.

وأوضحت الدكتورة أسماء الحمادي؛ المشرفة على الهاكاثون، أن فكرة الهاكاثون تهدف إلى تقديم المعرفة والمهارات اللَّازمة للطلبة فيما يخص برمجة الألعاب والرياضات الإلكترونية وتطويرها وإدارتها، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بين طلبة الجامعات بما يحقق التَّميز في المخرجات الابتكارية، ويعكس البيئة والثقافة والرموز السعودية، ويسهم في نشرها عالميًا.

شروط المشاركة في هاكاثون “Game On”:

يستمر التسجيل في هاكاثون “Game On” حتى يوم 10 مايو 2024، ويجب أن يكون جميع المتقدمين من الطلاب المنتظمين حاليًا في مرحلة البكالوريوس في الجامعات السعودية، وأن يكون التسجيل عبر البريد الإلكتروني الجامعي الخاص بهم.

ويمكن أن يتشكل الفريق من جامعات مختلفة بحيث يكون موضوع المشاركة مرتبطًا بالثقافة والتراث والبيئة السعودية، ويشترط أن يتكون الفريق من عضوين بحد أدنى ولا يتجاوز ثلاثة طلبة لكل فريق.

ويشترط أيضًا أن يجتاز كافة أعضاء الفريق – بنسبةٍ لا تقل عن 70% – إحدى دورات التعلم الذاتي غير التزامني المتاحة مجانًا عبر منصة edX العالمية من خلال هذا الرابط.

جولات هاكاثون (Game on):

يتكون الهاكاثون من ثلاث جولات؛ وهي:

الجولة الأولى: يقدم المشاركون مخططًا للعبة إلكترونية (Storyboard)، وشرحًا للرسومات والخلفيات والعناصر المرئية لتلك اللعبة، مع توضيح علاقتها بالتراث والثقافة والبيئة السعودية.

الجولة الثانية: تبرمج الفرق المجتازة للجولة الأولى اللعبة الإلكترونية القابلة للعب في الحواسيب، ثم يُختار فائز واحد لكل فئة في التصفيات النهائية.

المرحلة الثالثة: هي مرحلة احتضان المشاريع الفائزة وربطها بالمستثمرين وتقديم الجامعة السعودية الإلكترونية الدعم الفني اللازم.

وقد خصصت الجامعة السعودية الإلكترونية جوائز قيمة للفائزين بالهاكاثون، التي ستكون على ثلاث فئات في ألعاب المناسبات الواقعية، وهي:

ألعاب تصور المناسبات الوطنية، مثل: اليوم الوطني ويوم التأسيس وكذلك الفنون الفلكلورية التي تحاكي الثقافة السعودية الواقعية.

ألعاب تعتمد على الموقع الجغرافي مثل: الألعاب التي تعزز مواقع التراث السعودي من خلال الجمع بين عناصر اللعب واستكشاف تلك المواقع التراثية، مما يوفر فرصًا تفاعلية وتعليمية لتعرف التراث الثقافي في مواقع جغرافية محددة، مثل: الدرعية، والعلا، وعسير وغيرها.

ألعاب الاكتشاف: وهي الألعاب التي تستهدف اكتشاف الآثار، والشواهد التاريخية، والفنون، والأزياء الخاصة بالتراث الثقافي السعودي من خلال المتاحف الافتراضية؛ كمواقع اليونسكو في السعودية، والمتاحف الوطنية التاريخية.