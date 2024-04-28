أبرز المزايا المُتوقعة في هاتف سامسونج Galaxy Z Flip6 القادم

ستعقد شركة سامسونج حدثها القادم Galaxy Unpacked في مطلع شهر يوليو وفقًا لتقرير نشره موقع SamMobile، وستُعلن الشركة في هذا الحدث الإصدارات الجديدة من هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Flip6، بالإضافة إلى خاتم Galaxy Ring الذكي، وربما منتجات جديدة أخرى.

في هذا المقال سنتحدث عن هاتف Galaxy Z Flip6 وسنذكر أبرز التوقعات حول مزاياه ومواصفاته:

1- إطلاق طراز FE أرخص من الطراز الأساسي:

تُعدّ شركة سامسونج من أبرز الشركات الرائدة في تصنيع الهواتف القابلة للطي، وقد حرصت سامسونج على تطوير هذه الهواتف باستمرار مع إطلاق كل طراز جديد، لكن الشيء الوحيد الذي ظل ثابتًا نسبيًا هو السعر؛ إذ تُباع هواتفها القابلة للطي بأسعار مرتفعة ولم تطلق حتى الآن أي إصدار من الفئة المتوسطة.

ومع ذلك، من المُتوقع أن تطلق سامسونج في هذا العام إصدارًا من الفئة المتوسطة لهاتف Z Flip ومن المُتوقع أن تُطلق عليه اسم Galaxy Z Flip FE.

من المتوقع أن يأتي هذا الطراز بأبعاد مطابقة لأبعاد هاتف Z Flip5 التي تبلغ 165.2 × 71.9 × 6.9 ملم، وأما هاتف Z Flip6 فسيكون أكثر سمكًا قليلًا.

2- يضم شاشة خارجية كبيرة:

من الترقيات الرئيسية التي حصل عليها طراز Galaxy Z Flip5 الشاشة الخارجية الكبيرة الحجم التي تأتي بمقاس قدره 3.4 بوصات بدلًا من الشاشة الخارجية التي تأتي بمقاس قدره 1.9 بوصة في الطراز السابق.

تعزز الشاشة الخارجية الكبيرة تجربة الاستخدام بنحو كبير، وتسمح لك بأداء العديد من المهام دون الحاجة إلى فتح الهاتف. ومن المؤكد أن هاتف Galaxy Z Flip6 سيتضمن شاشة خارجية كبيرة، ومن المُتوقع أن تكون أكبر قليلًا من شاشة طراز Z Flip5 وأن تأتي بمقاس قدره 3.9 بوصات.

3- يأتي في هيكل أكثر سُمكًا من الطراز السابق ويتوفر بألوان جديدة:

من المُتوقع أن يأتي هاتف سامسونج Galaxy Z Flip6 بأبعاد تبلغ 165.0 × 71.7 × 7.4 ملم وهذا يعني أنه أكثر سمكًا من Z Flip5 الذي تبلغ أبعاده 165.1 × 71.9 × 6.9 ملم.

وفيما يتعلق بالألوان، من المُتوقع أن يأتي Galaxy Z Flip6 بأربعة ألوان، هي: الأزرق والأخضر والفضي والأصفر.

4- يحتوي على بطارية أكبر من بطارية الطراز السابق:

من المُتوقع أن يحتوي Z Flip6 على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلّي أمبير في الساعة، وهي أكبر من سعة بطارية Z Flip5 بمقدار يبلغ 300 ميلّي أمبير في الساعة.

5- يعمل بمعالج Exynos 2400:

أشارت بعض التقارير إلى أن هاتف سامسونج Galaxy Z Flip6 القادم سيعمل بمعالج Exynos 2400 الجديد، وهو المعالج نفسه الذي يعمل به الإصدار العالمي من هاتف Galaxy S24. ومن المُتوقع أيضًا أن تُطلق سامسونج إصدارًا خاصًا لبعض الدول من هاتف Z Flip 6 يعمل بواحد من معالجات كوالكوم.

6- يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت:

يضم الإصدار السابق Z Flip5 ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، ولكن طراز Z Flip6 القادم من المُتوقع أن يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت مثل هاتف Galaxy S24 Plus.

7- يضم كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل:

سيحتوي Samsung Galaxy Z Flip6 على كاميرا خلفية ثنائية العدسات، لكن من المُتوقع أن تحصل على ترقية مقارنةً بالطراز السابق Flip5 الذي يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات، وكلا العدستين تأتيان بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

إذ من المُتوقع أن يحصل Z Flip6 على ترقية في دقة الكاميرا الأساسية وأن تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، ومن المُتوقع أن تظل الكاميرا الفائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

ما المزايا الأخرى المُتوقعة في هاتف Galaxy Z Flip6؟

من المؤكد أن Samsung Galaxy Z Flip6 سيضم مزايا الذكاء الاصطناعي التي يوفرها المساعد الذكي Galaxy AI، ومن المُتوقع أن يحصل على دعم لتحديثات نظام التشغيل والتحديثات الأمنية لمدة تصل إلى 7 سنوات كما هو الحال مع سلسلة S24.