أبرز الساعات الذكية التي تدعم خدمة Google Pay

تتوفر العديد من الساعات الذكية التي تُلبي احتياجات المستخدمين من مختلف الفئات، وإذا كنت تريد ساعة ذكية يمكن استخدامها للدفع اللاتلامسي، فستجد العديد من ساعات أندرويد التي تدعم خدمة Google Pay التي تتيح لك ترك محفظتك في المنزل والدفع باستخدام ساعتك فقط في المواقع التي تُقبل فيها عمليات الدفع دون تلامس، وقد أصبح خيار الدفع هذا أكثر شيوعًا هذه الأيام.

هناك مجموعة واسعة من الساعات الذكية التي تدعم Google Pay، وسنذكر فيما يلي 5 من أفضل هذه الساعات:

1- ساعة سامسونج Galaxy Watch 6:

تضم ساعة سامسونج Galaxy Watch6 شاشة من نوع (Super AMOLED)، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، وتحتوي على زرين في الجهة اليُمنى، وتتوفر بحجمين وبعدة ألوان مختلفة؛ إذ يتوفر الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم باللون الجرافيتي أو الذهبي، ويتوفر الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم باللون الفضي أو الجرافيتي.

تعمل هذه الساعة بنظام التشغيل Wear OS 4، وتدعم خدمة Google pay للدفع اللاتلامسي، وتأتي مع إطار لمسي يحيط بالشاشة يمكنك تحريكه بإصبعك للتنقل بين القوائم واستخدام النقرات لتحديد أي تطبيق أو إعداد معين.

تحتوي Galaxy Watch6 على مجموعة واسعة من مزايا تتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية التي تسمح لك بتتبع جميع الأنشطة الرياضية التي تمارسها، بالإضافة إلى تتبع النوم، ومعدل ضربات القلب، والتوتر والإجهاد وغير ذلك.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، يمكن أن تستمر ساعة سامسونج Galaxy Watch6 بالعمل مدة قدرها 40 ساعة.

تُباع ساعة Galaxy Watch6 بسعر يبدأ من 240 دولارًا.

ولتتعرف المزيد من المعلومات عن هذه الساعة، يمكنك الاطلاع على مقال: “ساعات Galaxy Watch6 الجديدة من سامسونج.. إليك المواصفات والسعر“.

2- ساعة جوجل Pixel Watch 2:

تأتي ساعة جوجل Pixel Watch 2 في هيكل دائري مصنوع من الألمنيوم المعاد تدويره، وتتوفر بحجم واحد يبلغ 41 ملم، وتمتاز بأنها مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، وتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الفضي والذهبي والأسود.

تضم ساعة Pixel Watch 2 شاشة من نوع (AMOLED) بقياس يبلغ 1.2 بوصة، وتمتاز بسطوع يصل إلى 1000 شمعة المتر المربع.

تعمل هذه الساعة بمعالج (Qualcomm 5100) وبنظام التشغيل Wear OS 4، وتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 2 جيجابايت، وتمتاز عن الطراز السابق بأنها تحتوي على ثلاثة مستشعرات جديدة لمنحك رؤى عميقة للمؤشرات الصحية، كما أضافت جوجل إليها بعض مزايا التدريب الجديدة لمساعدتك في تحقيق أهدافك الرياضية الخاصة.

تستمر ساعة جوجل Pixel Watch 2 بالعمل لمدة تصل إلى 24 ساعة مع تشغيل خاصية (التشغيل الدائم) Always On Display.

تُباع ساعة جوجل Pixel Watch 2 بسعر يبدأ من 300 دولار.

يمكنك تعرّف المزيد من المعلومات عن هذه الساعة، وأبرز الفروق بينها وبين ساعة سامسونج Galaxy Watch6 في مقال: “مقارنة بين ساعتي Pixel Watch 2 و Galaxy Watch6“.

3- ساعة OnePlus Watch 2:

OnePlus Watch 2 هي أحدث ساعة ذكية تطلقها شركة ون بلس، وتمتاز بأنها تتضمن العديد من المزايا والتحسينات مقارنةً بالطراز السابق؛ إذ تعمل ساعة OnePlus Watch 2 بمعالجين، هما: Snapdragon W5 و BES 2700، ويعمل كل معالج مع نظام تشغيل مختلف، وتغير الساعة النظام تلقائيًا بحسب المهمة؛ إذ يعمل معالج Snapdragon W5 مع نظام Wear OS لأداء المهام الخاصة بتشغيل التطبيقات التابعة لجهات خارجية ومنها Google Pay، ويعمل معالج BES 2700 مع نظام RTOS لأداء المهام اليومية الخاصة بتتبع المؤشرات الصحية والأنشطة الرياضية وتتبع الإشعارات والمكالمات.

تأتي ساعة OnePlus Watch 2 في هيكل دائري مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتحتوي على زر مادي يُستخدم لتشغيل أوضاع التمرين المختلفة، وتتوفر بحجم واحد قدره 46 ملم، وتتمتع بطاريتها بعمر طويل؛ إذ يمكن أن تستمر بالعمل لمدة قدرها 100 ساعة.

تُباع ساعة OnePlus Watch 2 بسعر قدره 300 دولار.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها هذه الساعة، يمكنك الاطلاع على مقال: “ساعة OnePlus Watch 2 الجديدة.. إليك المواصفات والسعر“.

4- ساعة Fitbit Sense 2:

تأتي ساعة Fitbit Sense 2 في هيكل مربع الشكل مع حافات منحنية، وتمتاز بأنها تتحمل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى 50 مترًا، وتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الرمادي، والأبيض، والأزرق.

تضم هذه الساعة شاشة من نوع (OLED) بقياس يبلغ 1.6 بوصة، وتحتوي على عدد كبير من المستشعرات التي تساعدك في تتبع المؤشرات الصحية، ومنها: مستشعر تتبع معدل ضربات القلب، ومستشعر درجة حرارة الجلد، ومستشعر SpO2 لتتبع نسبة الأكسجين في الدم، كما تتضمن مجموعة واسعة من الأوضاع الرياضية التي تساعدك في تتبع جميع التمارين التي تُمارسها.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، يمكن أن تستمر ساعة Fitbit Sense 2 بالعمل مدة تصل إلى ستة أيام مع إيقاف تشغيل خاصية (التشغيل الدائم) Always On Display.

تُباع ساعة Fitbit Sense 2 بسعر قدره 200 دولار.

يمكنك تعرّف المزيد من المعلومات عن هذه الساعة وأبرز الفروق بينها وبين ساعة جوجل Pixel Watch 2 في مقال: “مقارنة بين ساعتي Pixel Watch 2 و Fitbit Sense 2“.

5- ساعة Fossil Gen 6:

تضم ساعة Fossil Gen 6 شاشة من نوع (OLED)، وتأتي مع أزرار وتاج دوار لتسهيل استخدام الساعة، وتعمل بنظام Wear OS 3، ولكن هذا الإصدار من Wear OS ليس الأحدث ويفتقر إلى بعض المزايا، مثل: إمكانية الوصول إلى مساعد جوجل، ومع ذلك تدعم هذه الساعة خدمة Google Pay.

تتوفر هذه الساعة بحجمين، هما: 44 ملم و 42 ملم، وتتضمن مجموعة واسعة من مزايا تتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية.

تُباع ساعة Fossil Gen 6 بسعر قدره 199 دولارًا.