Synthesia تكشف عن صور رمزية تنقل المشاعر الإنسانية

حققت Synthesia قفزة في ترقية منصتها من خلال إطلاق الصور الرمزية التعبيرية Expressive Avatars.

وكشفت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تدعمها إنفيديا عن الصور الرمزية الرقمية المولدة بالذكاء الاصطناعي التي يمكنها نقل المشاعر الإنسانية باستخدام المدخلات النصية للمستخدم.

وتتقدم هذه الصور الرمزية التي يدعمها الذكاء الاصطناعي بخطوة عن الصور الرمزية الرقمية العادية وتضبط لهجتها وتعبيرات وجهها ولغة جسدها بناءً على سياق المحتوى الذي تقدمه.

وتعد التكنولوجيا المستخدمة في الصور الرمزية التعبيرية حقيقية للغاية وتساعد عملاء Syntheisa في إنشاء مقاطع فيديو واقعية بتقنية الذكاء الاصطناعي لجمهورهم المستهدف.

وقالت الشركة إن صورها الرمزية التعبيرية يمكنها طمس الخطوط الفاصلة بين العالم الافتراضي والشخصيات الحقيقية.

وتهدف هذه الصور الرمزية التعبيرية إلى التخلص من الكاميرات والميكروفونات والممثلين وعمليات التحرير المطولة والتكاليف الأخرى من عملية إنتاج الفيديو الاحترافية.

ولدى Synthesia استوديو في لندن، إذ يقرأ الممثلون النصوص أمام شاشة خضراء لتدريب النظام.

وأظهرت الشركة ثلاثة أسطر من النص مدرجة في منصتها تمثل السعادة والحزن والإحباط، وقرأ الممثل المولد بالذكاء الاصطناعي النص بأسلوب كل عاطفة مقابلة.

وعلى عكس مقدم الفيديو الفعلي، لا تستطيع الصور الرمزية الرقمية تغيير لهجتها أو تعبيراتها أو إيماءاتها لتتناسب مع النص.

وكما توضح Synthesia، فإن الصور الرمزية الجديدة للذكاء الاصطناعي تأتي مع القدرة على فهم السياق والمشاعر المنقولة في جزء من النص وتغيير لهجتها وتعبيراتها لإلقاء الخطاب.

وتدعي الشركة أنها تستطيع إظهار مجموعة من المشاعر مع تعديلات دقيقة في التعبيرات، والرمش، وحتى نظرة العين لتتناسب مع الكلام.

ومن أجل تحقيق هذا الأمر، تستخدم الشركة EXPRESS-1، وهو نموذج تعلم عميق دربته على عدة ساعات من النصوص والفيديوهات التي تعرض كيفية نطق هذا النص في العالم الحقيقي.

ويتنبأ EXPRESS-1 بكل حركة وتعبير وجه في الوقت الفعلي، مما يتماشى بسلاسة مع التوقيت والتركيز على اللغة المنطوقة.

وتستخدم أكثر من 55 ألف شركة تكنولوجيا Synthesia لإنشاء صور رمزية رقمية للعروض التقديمية للشركات ومقاطع الفيديو التدريبية، ويشمل ذلك نصف الشركات المدرجة في قائمة فورتشن 100.

وقد أُسست Synthesia في عام 2017، وجمعت 90 مليون دولار من المستثمرين في العام الماضي بقيمة تقدر بنحو مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أحدث شركات الذكاء الاصطناعي في بريطانيا.