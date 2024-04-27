EK تكشف عن وحدة المبرد المائي Quantum Velocity لمعالجات AMD

كشفت EK، وهي شركة متخصصة في حلول أنظمة المبردات المائية، عن وحدة المبرد المائي المصممة خاصةً لمستخدمي المعالجات المركزية المستندة إلى مقبس AMD AM5، ولكنها ليست لجميع المستخدمين، إنما هي للذين يجرؤون على إزالة غطاء المعالج المركزي.

وبدأت عملية إزالة غطاء المعالج المركزي بالانتشار بعد أن اشتهر كاسر السرعة Der8auer بإزالة غطاء المعالج المركزي (IHS) منذ مدة طويلة، وتُعرف هذه العملية باسم Delidded، وقد حققت نتائج مرضية في الكثير من المعالجات المركزية؛ لأنها ساعدت في خفض درجات الحرارة، وفي الوقت نفسه ساعدت في تحسين مستوى أداء المعالج المركزي مع زيادة القدرة على كسر سرعته.

وتقدم EK إصدارين من وحدات المبرد المائي Quantum Velocity Direct Die AMD Ryzen Edition؛ فالأول يحتوي فقط على وحدة المبرد لأولئك الذين يملكون أدوات فصل غطاء المعالج المركزي، وأما الثاني فيتضمن تلك الأدوات من Thermal Grizzly. وتؤكد شركة EK أن الهيكل الداخلي لوحدة المبرد مصمم لتوجيه معظم سائل التبريد نحو سطح رقاقة المعالج المركزي.

وتتيح هذه الأدوات إزالة غطاء المعالج المركزي بسهولة، إذ يمكن تبريد رقاقة المعالج المركزي مباشرةً. وسيؤدي ذلك طبعًا إلى إبطال الضمان الخاص بالمعالج، وقد يؤدي الضغط الزائد على رقاقة المعالج في أثناء تركيب المبرد بطريقة خطأ إلى تعطيل قالب الرقاقة. ومع ذلك، وضعت شركة EK هذا الأمر في الحسبان، واتخذت إجراءات لمنع حدوث ذلك بقدر ما يمكن.

ولم تقدم شركة EK أي نتائج متعلقة بأداء وحدة المبرد المائي الجديدة، ولكن النتائج السابقة التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع التقنية أكدت انخفاض درجة حرارة المعالج المركزي Ryzen 7900X بمقدار 20 درجة مئوية باستخدام التبريد المباشر.