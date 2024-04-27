يوتيوب تعرض الإعلانات عند الإيقاف المؤقت للفيديو

تجرب يوتيوب الإعلانات غير القابلة للتخطي التي تشغلها عندما لا يشاهد المستخدمون مقاطع الفيديو.

وكشفت جوجل أن هذه التجارب أسفرت عن نتائج إيجابية، مما يشير إلى إمكانية نشرها على نطاق واسع.

وجاءت هذه الأخبار في الوقت الذي أصدرت فيه جوجل نتائجها المالية للربع الأول، وأظهرت هذه النتائج أداءً إيجابيًا.

وقال فيليب شندلر، نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي للأعمال في جوجل: “شهدنا في الربع الأول من العام نتائج قوية بعد تقديم تجربة إعلانات الإيقاف المؤقت عبر أجهزة التلفاز المتصلة، وهي طريقة إعلانية جديدة تظهر عندما يوقف المستخدمون محتواهم العضوي مؤقتًا عبر يوتيوب”.

وأضاف: “تظهر النتائج الأولية أن إعلانات الإيقاف المؤقت تؤدي إلى نتائج قوية في تحسين العلامة التجارية”.

ولم يذكر شندلر إذا كانت الشركة تخطط لطرح إعلانات الإيقاف المؤقت لعدد أكبر من مستخدمي يوتيوب أو إذا كانت هذه الإعلانات قد تجد طريقها إلى الشاشات الصغيرة، مثل الهواتف والحواسيب.

وناقشت يوتيوب إعلانات الإيقاف المؤقت في العام الماضي عندما قالت إنها تخطط لجلبها إلى أجهزة التلفاز المتصلة.

وعندما يتوقف مقطع الفيديو مؤقتًا عبر التلفاز الذكي، يتقلص مقطع الفيديو ويظهر إعلان بجانبه.

وأظهرت نتائج جوجل تزايد إيرادات إعلاناتها عبر يوتيوب عمومًا، مع زيادة قدرها 21 في المئة سنويًا.

وتقدم يوتيوب YouTube Premium وهي خدمة اشتراك تتيح للمشاهدين إخفاء جميع الإعلانات.

وفي الوقت نفسه، تتطلع المنصة إلى منع تطبيقات حظر الإعلانات للسماح بتشغيل الإعلانات عبر يوتيوب.

وقالت المنصة في الأسبوع الماضي إنها تعمل على تعزيز منع مثل هذه التطبيقات.

وفي محاولة لوقف ذلك، قد تعرض يوتيوب مشكلات في التخزين المؤقت أو رسائل خطأ أخرى أثناء محاولة تحميل مقطع فيديو من خلال هذه التطبيقات.

وقالت المنصة: “لا تسمح شروطنا لتطبيقات الجهات الخارجية بإيقاف تشغيل الإعلانات لأن ذلك يمنع حصول منشئ المحتوى على مكافأة مقابل نسبة المشاهدة، وتساعد الإعلانات يوتيوب في دعم منشئي المحتوى وتتيح لمليارات الأشخاص حول العالم استخدام خدمة البث”.