هوندا تلتزم بالسيارات الكهربائية باستثمارات كبيرة

انضمت هوندا إلى سباق السيارات الكهربائية بعد إعلانها استثمارًا ضخمًا قدره 11 مليار دولار لبناء أربعة مصانع جديدة للسيارات الكهربائية في كندا.

ويستخدم هذا الاستثمار التاريخي لبناء أول سلسلة توريد للسيارات الكهربائية في كندا، مما يتيح تصنيع 240 ألف سيارة كهربائية للولايات المتحدة وكندا سنويًا.

وقالت هوندا إنها والعديد من الموردين سيستثمرون 11 مليار دولار لبناء البطاريات والسيارات الكهربائية في أونتاريو، وهو التزام كبير من شركة كانت بطيئة في تبني هذه التكنولوجيا.

ومثل غيرها من شركات صناعة السيارات اليابانية، ركزت هوندا على السيارات الهجينة بدلًا من السيارات التي تعمل بالبطاريات فقط.

وتعد Prologue بمنزلة السيارة الكهربائية الوحيدة للشركة المعروضة للبيع في الولايات المتحدة.

ويعد الاستثمار الجديد بمنزلة تحول في الاتجاه، مما يزيد احتمال أن تتمكن هوندا وغيرها من شركات صناعة السيارات اليابانية من استخدام خبرتها في التصنيع لخفض تكلفة السيارات الكهربائية وجعلها في متناول عدد كبير من الناس.

وتعيد الشركة تجهيز مصنعها الرئيسي في أوهايو لإنتاج السيارات الكهربائية في عام 2025، وتستثمر نحو 4.5 مليارات دولار في مصنع بطاريات جديد في أوهايو، بالتعاون مع شركة إل جي لحلول الطاقة.

ويعد الاستثمار الإضافي في كندا علامة على أن الشركة تتوقع أن تزداد شعبية هذه التكنولوجيا، وذلك بغض النظر عن تباطؤ المبيعات.

وقالت هوندا إن المصنع في أونتاريو سيكون قادرًا على إنتاج ما يصل إلى 240 ألف سيارة كهربائية سنويًا عندما يبدأ عملياته في عام 2028.

وبحلول عام 2040، تخطط هوندا لأن تكون جميع سياراتها كهربائية، وهو التزام صارم مقارنةً بشركات صناعة السيارات اليابانية الأخرى.

وبالإضافة إلى مصنع السيارات الكهربائية ومصنع البطاريات، تبني هوندا مصنعًا للمواد النشطة الكاثودية للبطاريات من خلال مشروع مشترك مع شركة POSCO Future M. ومن المخطط إنشاء مصنع ثانٍ مع شركة Asahi Kasei.

وقال جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، إن استثمار هوندا يغير قواعد لعبة التصنيع في كندا. ومن خلال سلسلة التوريد الكاملة، تتوقع هوندا خفض التكاليف بمقدار 20 في المئة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة هوندا، توشيهيرو ميبي، في بيان: “نعمل على تعزيز قدراتنا في مجال توريد السيارات الكهربائية مع التركيز على الزيادة المستقبلية في طلب السيارات الكهربائية”.