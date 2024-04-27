منتدى أوتر إيدج.. منصة جديدة لتعزيز تطبيقات الويب 3 في السعودية

ناقش منتدى (أوتر إيدج للابتكار في الويب 3)، الذي انطلق اليوم في مدينة الرياض، تأثير الويب 3، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الاقتصادية والمجتمع، وذلك بحضور الدكتور منير بن محمود الدسوقي؛ رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، ومشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين حول العالم.

​ ويأتي تنظيم المنتدى نتيجة النهضة التقنية الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وتبنِّيها لصناعات الابتكار في تطبيقات (الويب 3)، التي تُعد الجيل الجديد من شبكة الويب العالمية.

المملكة تسعى إلى أن تصبح مركزًا للألعاب والرياضات الإلكترونية:

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان؛ رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، في كلمته الافتتاحية، أن المملكة تسعى إلى أن تصبح مركزًا للألعاب، مؤكدًا أن قطاع الألعاب شهد في السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا في جميع أنحاء العالم.

​ وقال سموه: “نعتقد أن الألعاب ليست فقط للترفيه؛ ولكنها تُعدّ منصة قوية للتماسك الاجتماعي، والابتكار والتمكين من خلال المُبادرات والاستثمارات الإستراتيجية مثل: تنظيم كأس العالم للرياضات الإلكترونية الذي سيقام في الرياض خلال الصيف المقبل، ويُمثل حدثًا مهمًا لجميع اللاعبين من جميع أنحاء العالم”.

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية @Saudi_Esports يؤكد خلال كلمته الافتتاحية لمنتدى "أوتر إيدج للابتكار في الويب3" على أن "#المملكة تسعى لأن تصبح مركزًا للعبة التي شهدت في السنوات الأخيرة تحولاً ملحوظاً في جميع أنحاء العالم" pic.twitter.com/xkqAWIoY3c — مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (@KACST) April 27, 2024

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مريم نوح؛ النائبة لرئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لقطاع اقتصاديات المستقبل، أن المدينة انطلاقًا من دورها كمختبر وطني يُسهم في تسريع التطوير التقني واهتمامها بالتقنيات الحديثة؛ أسست معهدًا للألعاب والتقنيات الغامرة، وأجرت العديد من الشراكات الإستراتيجية المحلية والدولية لتوطين هذه التقنيات التي لها أثر كبير في الاقتصاد الوطني.

استكشاف مجالات جديدة في تطبيقات الويب 3:

تحدث عمر الشبعان؛ المدير التنفيذي للكراج، عن الكراج الذي يُعدّ أكبر حاضنة أعمال في التقنيات العميقة بالمنطقة لدعم رواد الأعمال والمبتكرين، والذي يحتضن أكثر من 240 شركة ناشئة من أكثر من 50 دولة حول العالم، ودوره في تعزيز النمو والاستدامة للشركات الريادية وتوفير بيئة ملهمة وحاضنة للمشروعات والأفكار الريادية، مرحبًا بالمشاركين من الخبراء والمتحدثين في المنتدى لاستكشاف مجالات جديدة في تطبيقات الويب 3.

كما قدم يات سيو؛ الرئيس التنفيذي لشركة (أنيموكا براندزا)، خلال كلمته في المنتدى تعريفًا عن الويب 3، والتقنيات التي يتضمنها مثل: البلوك تشين، والعملات المشفرة، والألعاب الإلكترونية والتطبيقات اللامركزية، والعقود الذكية، موضحًا أن رؤية الويب 3 هي إنشاء إنترنت أكثر انفتاحًا وأمانًا وتركيزًا في المستخدم ليتمتعوا بمزيد من التحكم في بياناتهم وتفاعلاتهم الرقمية.

​ فيما تحدّث نايف الربيعة؛ المدير لمحفظة الويب 3 والواقع المكاني في نيوم، عن المدن الذكية، ودور نيوم في تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية قائلًا: “نتطلع إلى بناء منظومة للويب 3 من خلال البنية التحتية والتطبيقات والأطر التنظيمية التي تُمكن المبتكرين العالميين من تطوير الحلول المعرفية التي تعيد تعريف الطريقة التي نعيش بها”.

​ وقال محمد حضراوي؛ المدير العام لمعهد الألعاب والتقنيات الغامرة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست): “إن المملكة تتمتع بالقدرة على أن تصبح رائدة في الألعاب والرياضات الإلكترونية، التي يقودها شباب وخبراء في مجال التقنية، متوقعًا زيادة الاستثمارات في المجال الرقمي والبنية التحتية، وأن تكون المملكة رائدة في إدماج تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي في الألعاب والرياضات الإلكترونية.

مدير عام معهد تقنيات الواقع المُعزز والألعاب الالكترونية في #كاكست يؤكد على أن #المملكة تتمتع بالقدرة على أن تصبح رائدة في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية.#OuterEdgeRiyadh pic.twitter.com/YqM8pf3LMR — مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (@KACST) April 27, 2024

​ إثر ذلك بدأت جلسات المنتدى الذي يُقام لأول مرة في السعودية وخارج أمريكا، وناقش من خلالها الخبراء والمبدعون وأصحاب الرؤى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستقبل تطبيقات الويب 3 والذكاء الاصطناعي للأعمال والمدن الذكية، ومستقبل الاستثمار في ألعاب البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي والرياضات الإلكترونية، كما تناولوا فرص الاقتصاد الرقمي في المملكة، ومستقبل الخدمات المالية، والعلامات التجارية، ومستقبل الرياضة والفن والترفيه.