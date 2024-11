أصدرت شركة سامسونج في شهر مارس في هذا العام أحدث طراز في سلسلة A وهو هاتف Galaxy A35، وأطلقت شركة Nothing هاتف Nothing Phone 2a في الشهر نفسه.

كلا الهاتفين من هواتف أندرويد المتوسطة، ويُباعان بأسعار متقاربة، ولكن هناك الكثير من الفروق بينهما التي ينبغي تعرّفها لتتمكن من اختيار الهاتف المناسب لك إذا كنت تفكر في شراء هاتف أندرويد جديد من الفئة المتوسطة.

ولمساعدتك في الاختيار سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Galaxy A35 و Nothing Phone 2a:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف Galaxy A35 بتصميم يشبه تصميم الطراز السابق Galaxy A34، وأما هاتف Nothing Phone 2a فيأتي بتصميم مميز ويتضمن غطاءً شفافًا يُظهر بعض الأجزاء الداخلية للهاتف، وتضم الجهة الخلفية من هذا الهاتف واجهة Glyph التي تتضمن ثلاثة مصابيح LED تقع حول عدسات الكاميرا الخلفية.

يدعم هاتف سامسونج Galaxy A35 مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP67، ويتفوق بذلك على هاتف Nothing Phone 2a الذي يدعم مقاومة رذاذ الماء والغبار وفقًا لمعيار IP54.

وفيما يتعلق بالشاشات، يأتي كلا الهاتفين مع شاشات متقاربة جدًا في الحجم وتدعمان معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا؛ إذ يضم هاتف Nothing شاشة بمقاس قدره 6.7 بوصات، وأما هاتف سامسونج فيضم شاشة بمقاس قدره 6.6 بوصات.

تتفوق شاشة Nothing Phone 2a على شاشة Galaxy A35 بالدقة والسطوع، فهي تمتاز بدقة قدرها 1084 × 2412 بكسلًا، وبسطوع يصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع، وأما شاشة هاتف Galaxy A35 فتبلغ دقتها 2340 × 1080 بكسلًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع.

يمتاز هاتف Nothing Phone 2a بأنه أخف وزنًا من هاتف سامسونج؛ إذ يبلغ وزنه 190 جرامًا فقط، لكنه سميك ويبلغ سُمكه 8.6 ملم، وأما هاتف Galaxy A35 فيبلغ وزنه 209 جرامات، ويبلغ سُمكه 8.2 ملم.

الكاميرا:

يضم هاتف سامسونج Galaxy A35 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، ويضم هاتف Nothing Phone 2a كاميرا خلفية ثنائية العدسات، وتأتي العدسات الأساسية في كلا الهاتفين بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

تأتي العدسة الثانية في هاتف Nothing Phone 2a بدقة قدرها 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2، وأما العدسة الثانية في هاتف سامسونج فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2، وتأتي العدسة الثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

تدعم الكاميرات الخلفية في كلا الهاتفين تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

يتفوق هاتف Nothing على هاتف سامسونج بدقة الكاميرا الأمامية؛ إذ يضم هذا الهاتف كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2، وأما الكاميرا الأمامية في هاتف سامسونج فتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

ومع ذلك تتفوق كاميرا هاتف سامسونج الأمامية على كاميرا هاتف Nothing بما يتعلق بتسجيل الفيديو؛ إذ تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وأما الكاميرا الأمامية في هاتف Nothing Phone 2a فتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Galaxy A35 بمعالج (Samsung Exynos 1380) الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 5 نانومتر، وأما هاتف Nothing Phone 2a فيعمل بمعالج (MediaTek Dimensity 7200 Pro) الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر.

كلا المعالجين من المعالجات المتوسطة الأداء، وتسمح هذه المعالجات بإجراء المهام اليومية بسلاسة، مثل: تصفح الويب والتطبيقات، وإرسال الرسائل وإجراء المكالمات، واللعب بالألعاب غير الكثيفة، وبث المحتوى المرئي وغير ذلك.

يعمل هاتفا Galaxy A35 و Nothing Phone 2a بنظام التشغيل أندرويد 14 لكنهما مختلفان فيما يتعلق بواجهة المُستخدم؛ إذ يعمل هاتف سامسونج بأحدث إصدار من واجهة المستخدم One UI 6.1 من سامسونج، ويعمل هاتف Nothing Phone 2a بواجهة المستخدم Nothing OS 2.5، وقد وعدت شركة Nothing بثلاث سنوات من التحديثات لنظام التشغيل أندرويد، وأربع سنوات من التحديثات الأمنية، وأما هاتف Galaxy A35 فسيحصل على أربع سنوات من تحديثات نظام التشغيل الرئيسية وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتفا Galaxy A35 و Nothing Phone 2a على بطاريات كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، ولكن هناك فرق في سرعة الشحن؛ إذ يدعم هاتف سامسونج الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، وأما هاتف Nothing فيدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا.

يمكنك إعادة شحن بطارية هاتف Galaxy A35 بالكامل في مدة قدرها 86 دقيقة، وأما هاتف Nothing فيمكن شحن بطاريته بالكامل في مدة قدرها 59 دقيقة.

السعر:

يُباع هاتف سامسونج Galaxy A35 بسعر يبدأ من 366 دولارًا، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأرجواني، والأزرق الداكن، والأزرق، والأصفر. وأما هاتف Nothing Phone 2a فيُباع بسعر يبدأ من 450 دولارًا ويتوفر بلونين، هما: الأبيض، والأسود.

أيهما المناسب لك؟

يمتاز كلا الهاتفين بمواصفات قوية ويُباعان بسعر متوسط، وإذا كنت ستعتمد في الاختيار على السعر، فسيكون هاتف سامسونج هو المناسب لك، وسيكون Galaxy A35 مناسبًا لك أيضًا إذا كنت ترغب في الحصول على مدة طويلة من دعم تحديثات النظام والتحديثات الأمنية، فهذا الهاتف سيحصل على أربع سنوات من تحديثات نظام التشغيل وخمس سنوات من التحديثات الأمنية، وأما Nothing Phone 2a فسيحصل على ثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل وأربع سنوات من التحديثات الأمنية.

يتفوق هاتف Nothing Phone 2a على هاتف سامسونج بسرعة الشحن، ودقة الكاميرا الأمامية، ويأتي بتصميم مميز يختلف عن تصاميم هواتف أندرويد الأخرى المتوفرة في السوق، فإذا كانت هذه العوامل مهمة لك، فاختر Nothing Phone 2a.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy A35 و Nothing Phone 2a:

المواصفات Galaxy A35 Nothing Phone 2a المعالج معالج (Exynos 1380) من سامسونج الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 5 نانومتر. معالج (Dimensity 7200 Pro) من Mediatek الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر. الشاشة من نوع (Super AMOLED) بقياس قدره 6.6 بوصات. من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 6 أو 8 أو 12 جيجابايت. 8 أو 12 جيجابايت. دعم بطاقة microSD يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 5 ميجابكسل. ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 14. البطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة. تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأرجواني، والأزرق الداكن، والأزرق، والأصفر. الأسود، والأبيض. الوزن 209 جرامات. 190 جرامًا. السعر يبدأ من 366 دولارًا. يبدأ من 450 دولارًا.