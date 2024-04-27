Nothing Ear (a) من أحدث السماعات اللاسلكية التي أطلقتها شركة Nothing، وتأتي بتصميم مميز، وتوفر صوتًا يتمتع بجودة ممتازة، وتتمتع بطاريتها بعمر طويل، وتدعم هذه السماعات مزية إلغاء الضوضاء النشطة، وتوفر تجربة استماع مثالية وتُباع بسعر متوسط.

ولتتعرف المزيد عن مواصفات ومزايا هذه السماعات، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لسماعات Nothing Ear (a) الجديدة:

التصميم:

تأتي سماعات Nothing Ear (a) بتصميم أنيق وتمتاز بجودة تصنيع عالية تتجاوز ما تتوقعه عادةً من سماعات تُباع بسعر قدره 99 دولارًا، لكن علبة الشحن ليست عالية الجودة وتظهر عليها الخدوش سريعًا خلال مدة قصيرة من الاستخدام.

تأتي هذه السماعات باللون الأصفر أو الأبيض أو الأسود وتأتي في علبة شفافة، وسيقان هذه السماعات مصنوعة من البلاستيك الشفاف؛ مما يجعل المكونات الداخلية مرئية، وهذا يميزها عن باقي السماعات الأخرى في السوق.

تدعم علبة الشحن مقاومة الماء وفقًا لمعيار IPX2 فقط، وأما سماعات الأذن فهي مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP54.

تزن كل سماعة 5 جرامات تقريبًا، وهي مريحة للاستخدام مدة طويلة، كما أن العلبة التي يبلغ وزنها 51.9 جرامًا خفيفة الوزن ولن تشعر بها عند وضعها في جيبك.

جودة الصوت والمكالمات:

تدعم سماعات Nothing Ear (a) خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) وهي فعّالة جدًا، وستلاحظ أنها تخفي الضجيج تمامًا، كما تدعم خوارزمية إلغاء الضوضاء النشطة الذكية الجديدة من Nothing التي يمكنها التحقق من تسرب الصوت؛ إذ تتحقق هذه السماعات تلقائيًا من تسرب الضوضاء بين السماعة وقناة الأذن، ثم ترفع مستوى إلغاء الضوضاء.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم هذه السماعات وضع الشفافية الذي يسمح لك بالاستماع إلى الأصوات في البيئة المحيطة بك عن طريق توصيل الصوت الخارجي عبر الميكروفونات.

وفيما يتعلق بجودة الصوت، تمتاز سماعات (Nothing Ear (a بأنها توفر صوتًا يتمتع بجودة عالية، وجميع الأصوات تكون واضحة في أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية المختلفة، وفي أثناء إجراء المكالمات.

التطبيق المصاحب للسماعات:

تأتي هذه السماعات مع تطبيق مصاحب Nothing X لتسهيل ضبط إعدادات السماعات، ويسمح لك هذا التطبيق بضبط إعدادات EQ، وإعدادات خاصية إلغاء الضوضاء؛ إذ يمكنك التبديل بين ثلاثة مستويات من إلغاء الضوضاء، أو تفعيل خيار (تكيفي) Adaptive في تطبيق Nothing X حتى تسمح لسماعات Ear (a) بضبط المستوى المناسب لإلغاء الضوضاء تلقائيًا وفقًا لمستوى الضجيج في البيئة المحيطة بك.

يمكنك أيضًا استخدام هذا التطبيق لضبط إيماءات اللمس التي تساعدك في إيقاف تشغيل المقطع الصوتي الذي تستمع إليه أو تخطيه أو إيقافه مؤقتًا.

مزايا أخرى:

من أبرز المزايا التي تتمتع بها سماعات Nothing Ear (a) أنها تدعم التكامل مع ChatGPT لتتمكن من طرح الأسئلة على روبوت الدردشة في أثناء ارتداء السماعات.

ومن خلال التكامل الجديد، سيتمكن المستخدمون الذين لديهم ChatGPT المثبت عبر هواتف Nothing من الضغط على السماعات للتحدث إلى روبوت الذكاء الاصطناعي مباشرةً من سماعات أذن Nothing.

عمر البطارية:

تستمر سماعات Ear (a) بالعمل مدة قدرها تسع ساعات ونصف مع إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، ولمدة قدرها خمس ساعات ونصف عند تشغيلها.

ويمكن أن تستمر هذه السماعات بالعمل مدة قدرها 42 ساعة ونصف مع علبة الشحن عند إيقاف تشغيل خاصية (ANC)، ولمدة قدرها 24 ساعة ونصف مع علبة الشحن عند تشغيل خاصية (ANC).

تدعم هذه السماعة الشحن السلكي السريع، ويمكن شحنها مدة قدرها 10 دقائق واستخدامها مدة قدرها 10 ساعات.

السعر:

تُباع سماعات Nothing Ear (a) بسعر قدره 99 دولارًا وتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأصفر.