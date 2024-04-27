ما الأجهزة التي ستُعلنها سامسونج في حدث Galaxy Unpacked القادم؟

وفقًا لتقرير نشره موقع SamMobile ستُقيم شركة سامسونج حدث Galaxy Unpacked القادم في العاشر من شهر يوليو 2024، وذكر التقرير أن هناك مصادر متعددة أكدت لموقع SamMobile أن سامسونج قد اختارت هذا التاريخ، مع أن الشركة لم تؤكد ذلك حتى الآن.

تخطط الشركة لاستضافة حدث Unpacked في العاصمة الفرنسية باريس، وستُعلن خلاله هواتفها القابلة للطي والجيل الجديد من ساعتها الذكية، بالإضافة إلى منتجات أخرى، وسنذكر فيما يلي أبرز التوقعات حول الأجهزة التي ستُعلنها سامسونج في حدثها القادم:

1- هاتف Galaxy Z Fold 6 القابل للطي:

ستُعلن سامسونج في حدث Galaxy Unpacked القادم هاتفها القابل للطي الرائد Galaxy Z Fold 6، وقد أشارت بعض الشائعات إلى أن سامسونج ستقلل بنحو كبير سُمك هذا الهاتف، مع تعزيز دقة الشاشات الداخلية والخارجية، ويمكن أن يكون أخف بنحو ملحوظ مقارنةً بالطراز السابق.

سيحصل هذا الهاتف على مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، ويمكنك تعرف أبرز هذه المزايا في مقال: ” أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي المُتوقعة في هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 6“.

2- هاتف Galaxy Z Flip 6:

حصل هاتف Galaxy Z Flip 5 الذي صدر العام الماضي على ترقية كبيرة في التصميم، لذا من المُتوقع أن يأتي الطراز الجديد Galaxy Z Flip 6 بتصميم مشابه جدًا لتصميم الطراز السابق، وقد يحصل على تحديثات في الكاميرا والمعالج.

3- خاتم Galaxy Ring:

ظهر خاتم سامسونج الذكي الأول Galaxy Ring أول مرة خلال حدث Galaxy Unpacked الذي أُقيم في شهر يناير 2024، وأعلنته بعد شهر خلال مشاركتها في مؤتمر (MWC 2024) الذي أُقيم في مدينة برشلونة الإسبانية، وتشير التوقعات إلى أن سامسونج قد تطرح الخاتم خلال شهر يوليو القادم خلال حدث Unpacked.

ولتتعرف مواصفات ومزايا خاتم Galaxy Ring الجديد من سامسونج، يمكنك الاطلاع على مقال: “خاتم Galaxy Ring الجديد من سامسونج.. إليك المواصفات والمزايا“.

4- ساعة Galaxy Watch 7:

من المُتوقع أن تُعلن سامسونج الجيل الجديد من ساعتها الذكية Galaxy Watch 7، وقد أشار تقرير نُشر في موقع SamMobile إلى أن سامسونج ستُجري تغييرًا جذريًا في تصميم ساعتها الذكية، وتتخلى عن الشاشة الدائرية وتعود إلى الشاشة المستطيلة التي تشبه تصميم شاشة ساعة آبل (Apple Watch).