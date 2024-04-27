جوجل تساعد المستخدمين في تعلم اللغة الإنجليزية

تختبر شركة جوجل ميزة جديدة تطلق عليها اسم “ممارسة التحدث Speaking Practice” في محرك البحث لمساعدة غير الناطقين باللغة الإنجليزية في تعلمها عن طريق إجراء محادثات باللغة الإنجليزية.

وأفادت الشركة بأن تلك الميزة متاحة على نحو مبدئي للراغبين في تعلم اللغة الإنجليزية في عدة دول مثل الأرجنتين وكولومبيا والهند وإندونيسيا والمكسيك وفنزويلا على أن يكونوا مشتركين في برنامج Search Labs التابع لها، وهو برنامج يتيح للمستخدمين تجربة المزايا التي تعمل عليها الشركة في مراحل التطوير المبكرة.

وتقول جوجل إن الهدف من تلك الميزة هو مساعدة المستخدمين في تحسين مهارات اللغة الإنجليزية من خلال تشجيعهم على المشاركة في محادثات تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبذلك يزيد المستخدمون حصيلتهم اللغوية ويدمجونها في سيناريوهات الحياة اليومية.

وتعتمد ميزة “ممارسة التحدث” الجديدة على ميزة أخرى أعلنتها جوجل في أكتوبر الماضي لمساعدة متعلمي اللغة الإنجليزية في تحسين مهاراتهم عبر التدرب على المحادثات عن طريق الجُمل وتلقي تعليقات بشأن القواعد، وقد أضافت ميزة “ممارسة التحدث” بُعدًا آخر لإجراء المحادثات على نحو تفاعلي.

وعلى سبيل المثال، تعمل الميزة الجديدة عن طريق طرح سؤال على المستخدم الذي يحتاج إلى الرد عليه باستخدام كلمات محددة.

ووفقًا للقطات الشاشة المنشورة، يمكن أن يخبر الذكاء الاصطناعي المستخدم بأنه يريد استعادة لياقته ثم يسأل: “ماذا يجب أن أفعل؟”، وسيحتاج المستخدم بعد ذلك إلى الرد بإجابة مكونة من جمل تتضمن كلمات محددة مثل: “تمرين” و”قلب” و”متعب”.

تهدف هذه الميزة إلى مساعدة متعلمي اللغة الإنجليزية في إجراء المحادثات بسهولة من خلال فهم كيفية استخدام الكلمات المختلفة في السياقات المناسبة، وتعزيز مهارة المحادثة كإحدى المهارات الأساسية في تعلم اللغات الجديدة.