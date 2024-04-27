جوجل تختبر ميزة تلخيص البريد الإلكتروني وملفات PDF في Gemini

تختبر جوجل ميزة تلخيص رسائل البريد الإلكتروني في Gmail عبر مساعد الذكاء الاصطناعي التابع لها Gemini بالإضافة إلى مزايا أخرى مثل تلخيص ملفات PDF.

وبحسب لقطات الشاشة المنشورة، فإن جوجل ستضيف زر “لخص هذا البريد Summarize This Email” عند فتح رسائل البريد الإلكتروني في Gmail. وبعد النقر على الزر الجديد، ستظهر نافذة Gemini التي ستقدم نسخة مختصرة مُلخصة من البريد الإلكتروني في قائمة نقطية.

ويمكن للمستخدمين تقديم تقييم للملخص عن طريق زر الإعجاب أو الاستياء، بالإضافة إلى خيار يسمح بنسخ ملخص البريد الإلكتروني.

ويجب أن تكون هذه الميزة مفيدة مع رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي كم كبير من النصوص يحتاج المستخدمون إلى وقتٍ طويل للاطلاع عليها.

وتوجد الميزة الجديدة مخفية في تطبيق Gmail، وقد تمكن بعض الباحثين من الوصول إليها والاستفادة منها. ومع ذلك، فقد تُطرح تلك الميزة لاحقًا بالتوازي مع مؤتمر جوجل للمطورين Google I/O 2024 الذي سينعقد منتصف شهر مايو المقبل.

وتعمل جوجل أيضًا على مزايا أخرى لإضافتها داخل تطبيق Gemini، ومنها القدرة على تلخيص ملفات PDF وغيرها من المستندات بعد رفعها من الجهاز أو من حساب درايف، لكن قد تكون تلك الميزة متاحة فقط للمشتركين في خدمات ورك سبيس.

وكانت جوجل قد أتاحت Gemini للعمل على إصدارات أندرويد الأقدم مثل أندرويد 10 و11، ومن المقرر أن يحل محل مساعد جوجل Google Assistant.